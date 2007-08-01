«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунт

Владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис выставил символическую цену за свой клуб в один фунт стерлингов.

Предприниматель ищет инвестора, способного закрыть долги. Сумму источник не указывает.

Моррис не получал официальных предложений о покупке.

В 2019-м клуб выпал из первой пятерки Чемпионшипа и сейчас занимает восьмое место. Отставание от зоны плей-офф – одно очко.