«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунт

Беру! Дайте два!
Владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис выставил символическую цену за свой клуб в один фунт стерлингов.
Предприниматель ищет инвестора, способного закрыть долги. Сумму источник не указывает.
Моррис не получал официальных предложений о покупке.
В 2019-м клуб выпал из первой пятерки Чемпионшипа и сейчас занимает восьмое место. Отставание от зоны плей-офф – одно очко.
- Последний раз «Дерби Каунти» выступал в АПЛ в сезоне 2007/08.
- Моррис владеет командой с 2015 года.
- Клуб с 2018 года возглавляет Фрэнк Лэмпард.