Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    «Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунт

    Владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис выставил символическую цену за свой клуб в один фунт стерлингов.

    Предприниматель ищет инвестора, способного закрыть долги. Сумму источник не указывает.

    Моррис не получал официальных предложений о покупке.

    В 2019-м клуб выпал из первой пятерки Чемпионшипа и сейчас занимает восьмое место. Отставание от зоны плей-офф – одно очко.

    • Последний раз «Дерби Каунти» выступал в АПЛ в сезоне 2007/08.
    • Моррис владеет командой с 2015 года.
    • Клуб с 2018 года возглавляет Фрэнк Лэмпард.

    Источник: The Times

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:53
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +102

      99-й 5 часов назад

      Беру! Дайте два!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12771

      portero > 99-й 5 часов назад

      там долгов на 100 лимонов(минимум), и к этой единичке обязательства их закрыть

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77066
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru