Лэмпард мог продолжить карьеру в «Суонси»

Бывший футболист сборной Англии Фрэнк Лэмпард признался, что мог вернуться в английскую Премьер-лигу по ходу текущего сезона.

«Пол Клемент уговаривал меня перейти в «Суонси». Я сильно его уважаю, поэтому я серьезно раздумывал над этим приглашением. Я был бы готов помочь его команде, но я долгое время играл на очень высоком уровне, выступал за «Челси», поэтому прекрасно понимал, с чем мне пришлось бы столкнуться.

Сейчас я понимаю, что перейти в «Суонси» было бы не правильно на тот момент. В январе мне сначала пришлось бы набирать форму, и в итоге в 38 лет меня ждала бы борьба за выживание. Я пожелал Клементу удачи, но все-таки такое предложение для меня было не подходящим», – приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

Напомним, что его последним клубом был «Нью-Йорк Сити». Лэмпард объявил о завершении своей карьеры феврале 2017 года.