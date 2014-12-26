Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Манчестер Сити
Вест Бромвич - Манчестер Сити: обзор матча 26 декабря 2014
Вест Бромвич
26.12.2014, пятница, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
87'
Б. Идейе
8'
Фернандо
13'
Я. Туре (П)
34'
Д. Сильва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Манчестер Сити
ГОЛ! 1:3!
Б. Идейе
Пас отдал
Д. Моррисон
87'
84'
Желтая карточка
Фернандо
76'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
С. Насри
69'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Я. Туре
Замена
Б. Идейе
️️️️
С. Варела
66'
Замена
К. Гамбоа
️️️️
С. Поконьоли
66'
Замена
К. Брант
️️️️
К. Гарднер
65'
62'
Замена
А. Коларов
️️️️
Д. Сильва
34'
ГОЛ! 0:3!
Д. Сильва
Пас отдал
Х. Навас
13'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Я. Туре
8'
ГОЛ! 0:1!
Фернандо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
(К)
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ПЗ
18
Сильвестр Варела
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ОП
7
Джеймс Моррисон
ОП
8
Крейг Гарднер
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ПП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
42
Яя Туре
(К)
ОП
5
Фернандо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Самир Насри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-2-3-1
12
Фостер
15
Поконьоли
15
Лескотт
36
Маколи
14
Уисдом
21
Мулумбу
7
Моррисон
18
Варела
8
Гарднер
29
Сессеньон
38
Бераино
3-4-2-1
1
Харт
3
Санья
5
Мангала
2
Демичелис
16
Навас
42
Туре
5
Фернандо
3
Клиши
20
Милнер
14
Насри
21
Сильва
15
Поконьоли
2
Гамбоа
2
Гамбоа
15
Поконьоли
8
Гарднер
11
Брант
11
Брант
8
Гарднер
18
Варела
12
Идейе
12
Идейе
18
Варела
21
Сильва
11
Коларов
11
Коларов
21
Сильва
14
Насри
8
Лэмпард
8
Лэмпард
14
Насри
42
Туре
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
42
Туре
Остались в запасе
Вест Бромвич
Манчестер Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
Главный тренер
Алан Ирвин
13
Вилли Кабальеро
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Вест Бромвич - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 17:55 (прямая)
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Манчестер Сити
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16:49
2
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
12:44
4
Банки отказываются работать с «Манчестер Сити»
Вчера, 13:13
3
«Хотели посвятить победу Роналду»: Диаш – после 1:4 от Дании
Вчера, 11:46
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16:49
2
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
12:44
4
Банки отказываются работать с «Манчестер Сити»
Вчера, 13:13
3
«Хотели посвятить победу Роналду»: Диаш – после 1:4 от Дании
Вчера, 11:46
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+