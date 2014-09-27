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Халл Сити - Манчестер Сити
Халл Сити - Манчестер Сити: обзор матча 27 сентября 2014
Халл Сити
27.09.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 4
Завершен
Манчестер Сити
21'
Э. Мангала (АГ)
32'
А. Эрнандес (П)
7'
С. Агуэро
11'
Э. Джеко
68'
Э. Джеко
87'
Ф. Лэмпард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Манчестер Сити
87'
ГОЛ! 2:4!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
П. Хавьер Сабалета
84'
Желтая карточка
Г. Клиши
Замена
Р. Брэди
️️️️
Э. Робертсон
83'
78'
Замена
М. Демичелис
️️️️
Д. Сильва
Замена
Г. Рамирес
️️️️
А. Эрнандес
74'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Д. Ливермор
73'
72'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
С. Агуэро
68'
ГОЛ! 2:3!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Сильва
66'
Замена
Х. Навас
️️️️
Фернандиньо
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Эрнандес
32'
31'
Желтая карточка
Э. Мангала
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Э. Мангала
21'
11'
ГОЛ! 0:2!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Сильва
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
П. Хавьер Сабалета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
18
Никица Елавич
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
23
Стивен Куинн
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
11
Гастон Рамирес
АП
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
3-3-2-2
1
МакГрегор
23
Росеньор
20
Доусон
33
Дэйвис
3
Робертсон
8
Ливермор
27
Эль-Мохамади
17
Диаме
23
Хаддлстоун
11
Эрнандес
18
Елавич
4-3-1-2
13
Кабальеро
5
Сабалета
5
Мангала
4
Компани
3
Клиши
42
Туре
5
Фернандиньо
20
Милнер
21
Сильва
10
Агуэро
10
Джеко
3
Робертсон
11
Брэди
11
Брэди
3
Робертсон
8
Ливермор
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
8
Ливермор
11
Эрнандес
11
Рамирес
11
Рамирес
11
Эрнандес
21
Сильва
2
Демичелис
2
Демичелис
21
Сильва
5
Фернандиньо
16
Навас
16
Навас
5
Фернандиньо
10
Агуэро
8
Лэмпард
8
Лэмпард
10
Агуэро
Остались в запасе
Халл Сити
Манчестер Сити
22
Стефен Харпер
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
14
Хосе Анхель Посо
АП
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
Остались в запасе
14
Хосе Анхель Посо
АП
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Халл Сити - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
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РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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