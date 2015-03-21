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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Вест Бромвич
Манчестер Сити - Вест Бромвич: обзор матча 21 марта 2015
Манчестер Сити
21.03.2015, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Вест Бромвич
27'
В. Бони
40'
Фернандо
77'
Д. Сильва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вест Бромвич
90'
Замена
Ю. Мулумбу
️️️️
С. Сессеньон
86'
Замена
В. Аничебе
️️️️
С. Бераино
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Сильва
81'
Замена
Э. Джеко
️️️️
В. Бони
78'
ГОЛ! 3:0!
Д. Сильва
Пас отдал
С. Йоветич
77'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Ф. Лэмпард
65'
ГОЛ! 2:0!
Фернандо
40'
ГОЛ! 1:0!
В. Бони
Пас отдал
Фернандо
27'
2'
Красная карточка
Г. Маколи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Вест Бромвич
13
Джек Роуз
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
36
Адиль Наби
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Харт
5
Сабалета
5
Мангала
4
Компани
3
Клиши
5
Фернандо
16
Навас
8
Лэмпард
21
Сильва
2
Бони
10
Агуэро
3-2-4-1
13
Майхилл
13
Ольссон
36
Маколи
22
Бэйрд
15
Доусон
15
Лескотт
24
Флетчер
7
Моррисон
8
Гарднер
29
Сессеньон
38
Бераино
21
Сильва
20
Милнер
20
Милнер
21
Сильва
2
Бони
10
Джеко
10
Джеко
2
Бони
8
Лэмпард
9
Йоветич
9
Йоветич
8
Лэмпард
29
Сессеньон
21
Мулумбу
21
Мулумбу
29
Сессеньон
38
Бераино
28
Аничебе
28
Аничебе
38
Бераино
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Бромвич
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
36
Адиль Наби
ЦФ
13
Джек Роуз
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Остались в запасе
36
Адиль Наби
ЦФ
13
Джек Роуз
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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