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Куинз Парк Рейнджерс - Манчестер Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Манчестер Сити: обзор матча 08 ноября 2014
Куинз Парк Рейнджерс
08.11.2014, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Сити
21'
Ч. Остин
76'
М. Демичелис (АГ)
32'
С. Агуэро
83'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Манчестер Сити
83'
ГОЛ! 2:2!
С. Агуэро
Пас отдал
Я. Туре
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Демичелис
76'
74'
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Насри
68'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Э. Джеко
67'
Травма
Э. Джеко
64'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Фернандиньо
55'
Желтая карточка
Б. Санья
Замена
Д. Бартон
️️️️
Сандро
46'
45'
+2
Желтая карточка
С. Насри
Желтая карточка
Э. Варгас
45'
+2
Желтая карточка
Р. Данн
40'
Желтая карточка
М. Исла
37'
32'
ГОЛ! 1:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Э. Мангала
ГОЛ! 1:0!
Ч. Остин
Пас отдал
М. Исла
21'
Желтая карточка
Сандро
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
20
Карл Хенри
ЛП
8
Лерой Фер
ОП
30
Сандро
ЦП
25
Бобби Замора
(К)
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандо
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
42
Яя Туре
(К)
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
8
Джоуи Бартон
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-1-2-3
31
Грин
3
Юн Сук-Йон
22
Данн
29
Колкер
22
Исла
8
Фер
20
Хенри
30
Сандро
11
Варгас
32
Остин
25
Замора
3-3-3-1
1
Харт
16
Навас
2
Демичелис
5
Мангала
3
Санья
5
Фернандо
3
Клиши
5
Фернандиньо
42
Туре
14
Насри
10
Агуэро
30
Сандро
8
Бартон
8
Бартон
30
Сандро
14
Насри
20
Милнер
20
Милнер
14
Насри
Джеко
8
Лэмпард
8
Лэмпард
Джеко
5
Фернандиньо
10
Джеко
10
Джеко
5
Фернандиньо
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Манчестер Сити
29
Алекс МакКарти
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Гарри Реднапп
13
Вилли Кабальеро
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Манчестер Сити
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Лофтус Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 19:55 (прямая)
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