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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Манчестер Сити
Астон Вилла - Манчестер Сити: обзор матча 04 октября 2014
Астон Вилла
04.10.2014, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
82'
Я. Туре
88'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Манчестер Сити
88'
ГОЛ! 0:2!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Милнер
84'
Замена
Х. Навас
️️️️
Д. Сильва
82'
ГОЛ! 0:1!
Я. Туре
Пас отдал
Фернандо
Замена
Д. Грилиш
️️️️
К. Ричардсон
71'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
70'
64'
Замена
Фернандо
️️️️
Э. Джеко
Замена
К. Бентеке
️️️️
А. Вайманн
60'
55'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Фернандиньо
54'
Травма
Фернандиньо
24'
Желтая карточка
А. Коларов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
15
Киран Ричардсон
ЛВ
8
Эшли Вествуд
(К)
ОП
8
Том Клеверли
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Гьюзан
26
Сиссоко
14
Сендерос
17
Бэйкер
21
Хаттон
8
Вествуд
8
Клеверли
18
Делф
28
Н'Зогбиа
15
Ричардсон
18
Вайманн
4-3-1-2
1
Харт
5
Сабалета
5
Мангала
4
Компани
11
Коларов
20
Милнер
5
Фернандиньо
42
Туре
21
Сильва
10
Джеко
10
Агуэро
28
Н'Зогбиа
10
Бакуна
10
Бакуна
28
Н'Зогбиа
15
Ричардсон
10
Грилиш
10
Грилиш
15
Ричардсон
18
Вайманн
20
Бентеке
20
Бентеке
18
Вайманн
21
Сильва
16
Навас
16
Навас
21
Сильва
10
Джеко
5
Фернандо
5
Фернандо
10
Джеко
5
Фернандиньо
8
Лэмпард
8
Лэмпард
5
Фернандиньо
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 19:55 (прямая)
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