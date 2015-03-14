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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Манчестер Сити
Бернли - Манчестер Сити: обзор матча 14 марта 2015
Бернли
14.03.2015, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
61'
Д. Бойд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Манчестер Сити
Замена
С. Рид
️️️️
Д. Ингс
90'
+3
Замена
С. Уорд
️️️️
С. Воукс
87'
81'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Я. Туре
74'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Д. Сильва
Желтая карточка
М. Дафф
71'
63'
Замена
В. Бони
️️️️
Э. Джеко
ГОЛ! 1:0!
Д. Бойд
61'
60'
Желтая карточка
М. Демичелис
Желтая карточка
Б. Ми
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
4-2-4
22
Хитон
5
Шекелл
15
Ми
4
Дафф
2
Триппьер
3
Джонс
37
Эрфилд
21
Бойд
19
Воукс
28
Ингс
35
Барнс
3-2-2-1-2
1
Харт
5
Сабалета
4
Компани
2
Демичелис
16
Навас
3
Клиши
42
Туре
5
Фернандиньо
21
Сильва
10
Агуэро
10
Джеко
28
Ингс
18
Рид
18
Рид
28
Ингс
19
Воукс
3
Уорд
3
Уорд
19
Воукс
42
Туре
8
Лэмпард
8
Лэмпард
42
Туре
21
Сильва
9
Йоветич
9
Йоветич
21
Сильва
10
Джеко
2
Бони
2
Бони
10
Джеко
Остались в запасе
Бернли
Манчестер Сити
13
Мэттью Гилкс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
23
Росс Уоллес
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
23
Росс Уоллес
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Бернли - Манчестер Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Тюрф Мур
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