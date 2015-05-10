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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Манчестер Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 10 мая 2015
Манчестер Сити
10.05.2015, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
6 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
4'
С. Агуэро
29'
А. Коларов
50'
С. Агуэро
64'
С. Агуэро (П)
68'
Д. Милнер
87'
Д. Сильва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+1
Травма
С. Колкер
ГОЛ! 6:0!
Д. Сильва
Пас отдал
В. Бони
87'
84'
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
Ю. Сук-Йон
Замена
Х. Навас
️️️️
Д. Милнер
81'
77'
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Л. Фер
Замена
Я. Туре
️️️️
Фернандиньо
73'
ГОЛ! 5:0!
Д. Милнер
Пас отдал
С. Агуэро
68'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
С. Агуэро
64'
Замена
В. Бони
️️️️
Ф. Лэмпард
62'
60'
Желтая карточка
Д. Бартон
51'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Б. Замора
ГОЛ! 3:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Сильва
50'
ГОЛ! 2:0!
А. Коларов
29'
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛАЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
25
Мэтт Филлипс
ПАЗ
8
Лерой Фер
ОП
8
Джоуи Бартон
ОП
20
Карл Хенри
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
41
Брендон Комли
ЦП
39
Рис Грего-Кокс
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
4-1-3-1-1
1
Харт
11
Коларов
2
Демичелис
5
Мангала
5
Сабалета
5
Фернандо
20
Милнер
8
Лэмпард
5
Фернандиньо
21
Сильва
10
Агуэро
3-4-1-2
31
Грин
6
Хилл
29
Колкер
22
Данн
25
Филлипс
8
Фер
8
Бартон
3
Юн Сук-Йон
20
Хенри
25
Замора
32
Остин
20
Милнер
16
Навас
16
Навас
20
Милнер
5
Фернандиньо
42
Туре
42
Туре
5
Фернандиньо
8
Лэмпард
2
Бони
2
Бони
8
Лэмпард
8
Фер
19
Кранчар
19
Кранчар
8
Фер
25
Замора
30
Хойлетт
30
Хойлетт
25
Замора
3
Юн Сук-Йон
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
3
Юн Сук-Йон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Куинз Парк Рейнджерс
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
41
Брендон Комли
ЦП
39
Рис Грего-Кокс
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
Главный тренер
Крис Рэмси
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
41
Брендон Комли
ЦП
39
Рис Грего-Кокс
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Крис Рэмси
Статистика матча Манчестер Сити - Куинз Парк Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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