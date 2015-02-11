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Сток Сити - Манчестер Сити
Сток Сити - Манчестер Сити: обзор матча 11 февраля 2015
Сток Сити
11.02.2015, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 4
Завершен
Манчестер Сити
38'
П. Крауч
33'
С. Агуэро
55'
Д. Милнер
70'
С. Агуэро (П)
76'
С. Насри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Манчестер Сити
Замена
О. Шентон
️️️️
С. Н'Зонзи
90'
+4
86'
Замена
Х. Навас
️️️️
С. Насри
Замена
Ч. Адам
️️️️
Г. Уилэн
85'
80'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Д. Сильва
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
В. Мозес
80'
76'
ГОЛ! 1:4!
С. Насри
Пас отдал
Э. Джеко
73'
Замена
Э. Джеко
️️️️
С. Агуэро
70'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
С. Агуэро
Желтая карточка
М. Арнаутович
64'
55'
ГОЛ! 1:2!
Д. Милнер
Пас отдал
С. Насри
52'
Желтая карточка
Д. Милнер
45'
+2
Желтая карточка
С. Агуэро
ГОЛ! 1:1!
П. Крауч
Пас отдал
М. Арнаутович
38'
33'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Милнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Дионатан
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
34
Оливер Шентон
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-3-3
31
Бегович
5
Муниеса
5
Кэмерон
2
Вольшайд
27
Бардсли
12
Уилэн
15
Н'Зонзи
11
Мозес
92
Диуф
7
Арнаутович
15
Крауч
4-1-3-1-1
1
Харт
5
Сабалета
5
Мангала
4
Компани
11
Коларов
5
Фернандо
20
Милнер
5
Фернандиньо
14
Насри
21
Сильва
10
Агуэро
15
Н'Зонзи
34
Шентон
34
Шентон
15
Н'Зонзи
12
Уилэн
16
Адам
16
Адам
12
Уилэн
11
Мозес
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
11
Мозес
14
Насри
16
Навас
16
Навас
14
Насри
21
Сильва
8
Лэмпард
8
Лэмпард
21
Сильва
10
Агуэро
10
Джеко
10
Джеко
10
Агуэро
Остались в запасе
Сток Сити
Манчестер Сити
23
Дионатан
ЦЗ
1
Джек Батлэнд
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
23
Дионатан
ЦЗ
1
Джек Батлэнд
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Сток Сити - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Британния Стэдиум
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