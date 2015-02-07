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Манчестер Сити - Халл Сити
Манчестер Сити - Халл Сити: обзор матча 07 февраля 2015
Манчестер Сити
07.02.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Халл Сити
90+2'
Д. Милнер
35'
Д. Мейлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Халл Сити
ГОЛ! 1:1!
Д. Милнер
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
90'
+1
Замена
С. Куинн
️️️️
Р. Брэди
Желтая карточка
Фернандиньо
85'
Желтая карточка
С. Насри
78'
76'
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
Г. Рамирес
Замена
С. Йоветич
️️️️
Д. Сильва
74'
68'
Желтая карточка
Д. Ливермор
68'
Желтая карточка
М. Доусон
67'
Замена
Э. Робертсон
️️️️
С. Алуко
Замена
Д. Милнер
️️️️
Э. Джеко
66'
60'
Желтая карточка
А. Эль-Мохамади
Замена
Х. Навас
️️️️
Фернандо
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мейлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандо
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Соне Алуко
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
Главный тренер
Стив Брюс
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Харт
3
Клиши
2
Демичелис
4
Компани
5
Сабалета
5
Фернандо
14
Насри
5
Фернандиньо
21
Сильва
10
Агуэро
10
Джеко
4-1-4-1
1
МакГрегор
27
Эль-Мохамади
5
МакШейн
4
Брюс
20
Доусон
8
Ливермор
14
Алуко
7
Мейлер
23
Хаддлстоун
11
Брэди
11
Рамирес
5
Фернандо
16
Навас
16
Навас
5
Фернандо
10
Джеко
20
Милнер
20
Милнер
10
Джеко
21
Сильва
9
Йоветич
9
Йоветич
21
Сильва
14
Алуко
3
Робертсон
3
Робертсон
14
Алуко
11
Брэди
23
Куинн
23
Куинн
11
Брэди
11
Рамирес
14
Н'Дойе
14
Н'Дойе
11
Рамирес
Остались в запасе
Манчестер Сити
Халл Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
22
Стефен Харпер
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
18
Никица Елавич
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
18
Никица Елавич
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Манчестер Сити - Халл Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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