|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хераклес
|27
|1
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|46' -90'
|Хераклес (Альмело)
|1:3
|Спарта (Роттердам)
|11.05.2022
|76' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:0
|Хераклес (Альмело)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|2:0
|Хераклес (Альмело)
|30.04.2022
|72' -90'
|Хераклес (Альмело)
|1:1
|Твенте (Энсхеде)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Хераклес (Альмело)
|10.04.2022
|64' -90'
|Хераклес (Альмело)
|1:4
|Фейеноорд (Роттердам)
|03.04.2022
|77' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|0:2
|Хераклес (Альмело)
|18.03.2022
|1' -78'
|Херенвен (Херенвен)
|2:0
|Хераклес (Альмело)
|66'
|13.03.2022
|1' -62'
|Хераклес (Альмело)
|0:0
|Витесс (Арнем)
|06.03.2022
|1' -64'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:1
|Хераклес (Альмело)
|26.02.2022
|1' -62'
|Хераклес (Альмело)
|2:0
|Зволле (Зволле)
|19.02.2022
|1' -60'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:1
|Хераклес (Альмело)
|11.02.2022
|1' -88'
|Хераклес (Альмело)
|1:0
|Утрехт (Утрехт)
|82' 72'
|06.02.2022
|1' -66'
|Аякс (Амстердам)
|3:0
|Хераклес (Альмело)
|23.01.2022
|1' -46'
|Хераклес (Альмело)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|15.01.2022
|1' -65'
|НЕК (Неймеген)
|0:0
|Хераклес (Альмело)
|22.12.2021
|1' -66'
|Хераклес (Альмело)
|1:1
|Камбур (Лиуварден)
|18.12.2021
|1' -88'
|Хераклес (Альмело)
|4:2
|Гронинген (Гронинген)
|31' 87'
|12.12.2021
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|2:1
|Хераклес (Альмело)
|04.12.2021
|Был в запасе
|Хераклес (Альмело)
|0:1
|Херенвен (Херенвен)
|01.12.2021
|24' -60'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:1
|Хераклес (Альмело)
|45'
|28.11.2021
|85' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|1:0
|Хераклес (Альмело)
|20.11.2021
|Был в запасе
|Хераклес (Альмело)
|3:1
|Фортуна (Ситтард)
|30.10.2021
|Был в запасе
|Хераклес (Альмело)
|0:0
|Аякс (Амстердам)
|23.10.2021
|1' -84'
|Зволле (Зволле)
|1:0
|Хераклес (Альмело)
|16.10.2021
|1' -79'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|4:2
|Хераклес (Альмело)
|53'
|02.10.2021
|1' -68'
|Хераклес (Альмело)
|3:2
|Виллем II (Тилбург)
|26.09.2021
|1' -57'
|Хераклес (Альмело)
|1:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|23.09.2021
|1' -69'
|Камбур (Лиуварден)
|2:1
|Хераклес (Альмело)
|19.09.2021
|46' -90'
|Хераклес (Альмело)
|3:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|29.08.2021
|1' -46'
|Хераклес (Альмело)
|0:1
|НЕК (Неймеген)
|21.08.2021
|1' -87'
|Спарта (Роттердам)
|1:1
|Хераклес (Альмело)
|14.08.2021
|1' -57'
|Хераклес (Альмело)
|0:2
|ПСВ (Эйндховен)