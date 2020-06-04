Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бафетимби Гомис - статистика

Завершил карьеру
6 августа 1985 (41), Сейн-Сюр-Мер
#18 | Нападающий
184 см | 77 кг
Франция | Сенегал
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Галатасарай
23
8
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 37 тур
Галатасарай
3 : 0
04.06.2023
Фенербахче
87' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Анкарагюджю
1 : 4
30.05.2023
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Галатасарай
2 : 0
20.05.2023
Сивасспор
87' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбулспор
0 : 2
16.05.2023
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
1 : 0
08.05.2023
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Бешикташ
3 : 1
30.04.2023
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Аланьяспор
1 : 4
18.04.2023
Галатасарай
80' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Галатасарай
6 : 0
14.04.2023
Кайсериспор
65' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Галатасарай
2 : 0
01.04.2023
Адана Демирспор
84' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Коньяспор
2 : 1
17.03.2023
Галатасарай
86' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Галатасарай
1 : 0
11.03.2023
Касымпаша
90' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Галатасарай
2 : 1
05.02.2023
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Галатасарай
3 : 2
01.02.2023
Умраниеспор
79' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Гиресунспор
0 : 4
28.01.2023
Галатасарай
88' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Галатасарай
2 : 1
21.01.2023
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Галатасарай
4 : 0
13.01.2023
Хатайспор
70' - 90'
77'
Турция. Суперлига, 18 тур
Фенербахче
0 : 3
08.01.2023
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Галатасарай
2 : 1
04.01.2023
Анкарагюджю
1' - 71'
30'
Турция. Суперлига, 16 тур
Сивасспор
1 : 2
29.12.2022
Галатасарай
1' - 73'
Турция. Суперлига, 15 тур
Галатасарай
2 : 1
25.12.2022
Истанбулспор
1' - 75'
15, 37'
Турция. Суперлига, 14 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 7
12.11.2022
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Галатасарай
2 : 1
05.11.2022
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Карагюмрюк
0 : 2
28.10.2022
Галатасарай
84' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
2 : 2
23.10.2022
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Кайсериспор
2 : 1
15.10.2022
Галатасарай
75' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Адана Демирспор
0 : 0
01.10.2022
Галатасарай
1' - 57'
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
2 : 1
16.09.2022
Коньяспор
1' - 62'
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
2 : 3
11.09.2022
Галатасарай
1' - 76'
20'
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
2 : 1
05.09.2022
Газиантеп
1' - 76'
36'
71'
71'
Турция. Суперлига, 4 тур
Трабзонспор
0 : 0
28.08.2022
Галатасарай
65' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Умраниеспор
0 : 1
19.08.2022
Галатасарай
78' - 90'
86'
Турция. Суперлига, 2 тур
Галатасарай
0 : 1
13.08.2022
Гиресунспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Антальяспор
0 : 1
07.08.2022
Галатасарай
89' - 90'
90'
90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+