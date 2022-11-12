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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Галатасарай
Истанбул Башакшехир - Галатасарай: обзор матча 12 ноября 2022
Истанбул Башакшехир
12.11.2022, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 14 тур
0 : 7
Завершен
Галатасарай
14'
К. Актюркоглу
45'
М. Икарди (П)
45+4'
Ю. Ндайшими (АГ)
59'
К. Актюркоглу
65'
Д. Мертенс
85'
К. Актюркоглу
88'
А. Бартакжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Галатасарай
88'
ГОЛ! 0:7!
А. Бартакжи
Пас отдал
Х. Мата
85'
ГОЛ! 0:6!
К. Актюркоглу
Пас отдал
М. Икарди
Желтая карточка
Д. Алексич
83'
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Ф. Кени
82'
80'
Замена
Ф. Мидтсьё
️️️️
С. Оливейра
80'
Замена
️️️️
М. Рашица
76'
Желтая карточка
Ф. Муслера
75'
Желтая карточка
М. Рашица
72'
Замена
Х. Мата
️️️️
Д. Мертенс
72'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Л. Торрейра
65'
ГОЛ! 0:5!
Д. Мертенс
Пас отдал
М. Рашица
Замена
С. Гюрлер
️️️️
М. Шуиар
64'
Замена
П. Шиш
️️️️
Б. Траоре
64'
59'
ГОЛ! 0:4!
К. Актюркоглу
Пас отдал
М. Икарди
Замена
Д. Тюрук
️️️️
Б. Озкан
46'
Замена
Д. Алексич
️️️️
Л. Билья
46'
45'
+4
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Ю. Ндайшими
45'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Икарди
Желтая карточка
Ю. Ндайшими
44'
23'
Замена
К. Караташ
️️️️
Э. Ташдемир
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Актюркоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
19
Филипп Кени
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
21
Патрик Шиш
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Зенгезер
55
Ндайшими
33
Али Калдырым
21
Текдемир
3
Дуарте
80
Кайсара
6
Билья
19
Озкан
8
Шуиар
11
Траоре
19
Кени
4-1-1-2-2
16
Муслера
23
Боэ
42
Бартакжи
33
Ташдемир
25
Нельссон
34
Торрейра
27
Оливейра
7
Рашица
7
Актюркоглу
10
Мертенс
9
Икарди
6
Билья
9
Алексич
9
Алексич
6
Билья
19
Озкан
9
Тюрук
9
Тюрук
19
Озкан
8
Шуиар
7
Гюрлер
7
Гюрлер
8
Шуиар
11
Траоре
21
Шиш
21
Шиш
11
Траоре
19
Кени
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
19
Кени
33
Ташдемир
88
Караташ
88
Караташ
33
Ташдемир
27
Оливейра
18
Мидтсьё
18
Мидтсьё
27
Оливейра
34
Торрейра
10
Кутлу
10
Кутлу
34
Торрейра
10
Мертенс
64
Мата
64
Мата
10
Мертенс
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
1
Волкан Бабакан
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
9
Харис Сеферович
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
9
Харис Сеферович
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Галатасарай
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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