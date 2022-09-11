Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Галатасарай
Касымпаша - Галатасарай: обзор матча 11 сентября 2022
Касымпаша
11.09.2022, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
2 : 3
Завершен
Галатасарай
16'
С. Баокен
90'
С. Чифтпинар
20'
Б. Гомис
50'
К. Актюркоглу
69'
К. Актюркоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Галатасарай
Желтая карточка
А. Кара
90'
+6
ГОЛ! 2:3!
С. Чифтпинар
Пас отдал
А. Кара
90'
88'
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
С. Боэ
Замена
Т. Гемичибаши
️️️️
М. Тирпа
87'
Замена
Т. Торун
️️️️
Х. Хайрадинович
87'
83'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
С. Оливейра
83'
Замена
М. Рашица
️️️️
Ю. Акгюн
76'
Замена
Ю. Демир
️️️️
Д. Мертенс
76'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Б. Гомис
Замена
Ю. Малли
️️️️
М. Фалл
72'
Замена
А. Кара
️️️️
В. Эйссерик
72'
69'
ГОЛ! 1:3!
К. Актюркоглу
Пас отдал
П. ван Анхолт
50'
ГОЛ! 1:2!
К. Актюркоглу
Пас отдал
С. Оливейра
Замена
А. Энгин
️️️️
Б. Целина
46'
20'
ГОЛ! 1:1!
Б. Гомис
Пас отдал
Ю. Акгюн
ГОЛ! 1:0!
С. Баокен
Пас отдал
М. Бен Уанес
16'
Желтая карточка
В. Эйссерик
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
43
Берсант Целина
АП
13
Стефан Баокен
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Касымпаша
25
Джеффри Брума
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
8
Тунай Торун
ЦП
77
Али Демирель
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
10
Юнус Малли
АП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
41
Берат Калкан
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
10
Беркан Кутлу
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Ташкыран
3
Граовац
5
Чифтпинар
25
Тирпа
12
Бен Уанес
94
Хадергьонай
10
Хайрадинович
43
Целина
9
Эйссерик
7
Фалл
13
Баокен
4-1-2-1-2
16
Муслера
23
Боэ
25
Нельссон
23
Байрам
15
ван Анхолт
34
Торрейра
27
Оливейра
11
Акгюн
7
Актюркоглу
10
Мертенс
18
Гомис
25
Тирпа
81
Гемичибаши
81
Гемичибаши
25
Тирпа
10
Хайрадинович
8
Торун
8
Торун
10
Хайрадинович
9
Эйссерик
35
Кара
35
Кара
9
Эйссерик
7
Фалл
10
Малли
10
Малли
7
Фалл
43
Целина
17
Энгин
17
Энгин
43
Целина
23
Боэ
15
Дюбуа
15
Дюбуа
23
Боэ
27
Оливейра
10
Кутлу
10
Кутлу
27
Оливейра
11
Акгюн
7
Рашица
7
Рашица
11
Акгюн
18
Гомис
9
Сеферович
9
Сеферович
18
Гомис
10
Мертенс
22
Демир
22
Демир
10
Мертенс
Остались в запасе
Касымпаша
Галатасарай
25
Джеффри Брума
ЦЗ
77
Али Демирель
ЦП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
41
Берат Калкан
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
1
Окан Кочук
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
25
Джеффри Брума
ЦЗ
77
Али Демирель
ЦП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
41
Берат Калкан
ЦФ
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Касымпаша - Галатасарай
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Галатасарай
Миранчук воздержался от оценки потенциала Батракова на уровне игрока «Барселоны»
14:55
Назван пункт в контракте Батракова, который не устраивает «Галатасарай»
13:08
2
Червиченко отказал Батракову в статусе футболиста, на котором держится игра «Галатасарая»
11:37
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
09:48
Пост Батракова после неудачного матча в Лиге чемпионов
Вчера, 18:59
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Миранчук воздержался от оценки потенциала Батракова на уровне игрока «Барселоны»
14:55
Назван пункт в контракте Батракова, который не устраивает «Галатасарай»
13:08
2
Червиченко отказал Батракову в статусе футболиста, на котором держится игра «Галатасарая»
11:37
Пост Батракова после неудачного матча в Лиге чемпионов
Вчера, 18:59
Игру Батракова в Лиге чемпионов назвали неудовлетворительной
Вчера, 18:36
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+