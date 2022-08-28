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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Галатасарай
Трабзонспор - Галатасарай: обзор матча 28 августа 2022
Трабзонспор
28.08.2022, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Галатасарай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Галатасарай
90'
+1
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
Ю. Акгюн
90'
Замена
Э. Акбаба
️️️️
Д. Мертенс
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
Трезеге
89'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
Э. Эльмали
84'
Замена
С. Денсвил
️️️️
Э. Барди
84'
74'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Л. Торрейра
65'
Замена
Б. Гомис
️️️️
Х. Сеферович
Желтая карточка
Э. Эльмали
63'
Желтая карточка
Д. Токез
46'
Замена
Ж. Куасси
️️️️
Джанини
46'
Замена
Ж. Гбамен
️️️️
М. Сиопис
46'
45'
+4
Желтая карточка
К. Актюркоглу
Желтая карточка
Трезеге
21'
15'
Желтая карточка
Ю. Акгюн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
24
Дорухан Токез
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Энис Барди
АП
21
Джанини
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Трабзонспор
98
Каган Морадаоглу
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
34
Догукан Хасполат
ОП
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
80
Монтассер Лахтими
ЦП
16
Керем Шен
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
10
Беркан Кутлу
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
11
Эмре Килинк
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
4-2-2-2
54
Тепе
17
Эльмали
5
Бартра
14
Уго
17
Стригер Ларсен
24
Токез
6
Сиопис
7
Трезеге
10
Барди
14
Корнелиус
21
Джанини
4-1-2-1-2
16
Муслера
23
Боэ
42
Бартакжи
25
Нельссон
15
ван Анхолт
34
Торрейра
11
Акгюн
27
Оливейра
7
Актюркоглу
10
Мертенс
9
Сеферович
7
Трезеге
10
Эрдоган
10
Эрдоган
7
Трезеге
10
Барди
4
Денсвил
4
Денсвил
10
Барди
17
Эльмали
34
Хасполат
34
Хасполат
17
Эльмали
6
Сиопис
5
Гбамен
5
Гбамен
6
Сиопис
21
Джанини
17
Куасси
17
Куасси
21
Джанини
34
Торрейра
10
Кутлу
10
Кутлу
34
Торрейра
11
Акгюн
53
Йилмаз
53
Йилмаз
11
Акгюн
10
Мертенс
8
Акбаба
8
Акбаба
10
Мертенс
9
Сеферович
18
Гомис
18
Гомис
9
Сеферович
Остались в запасе
Трабзонспор
Галатасарай
98
Каган Морадаоглу
ВР
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
80
Монтассер Лахтими
ЦП
16
Керем Шен
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
18
Хамза Акман
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
98
Каган Морадаоглу
ВР
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
80
Монтассер Лахтими
ЦП
16
Керем Шен
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
18
Хамза Акман
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Трабзонспор - Галатасарай
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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