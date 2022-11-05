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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Бешикташ
Галатасарай - Бешикташ: обзор матча 05 ноября 2022
Галатасарай
05.11.2022, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Бешикташ
18'
М. Икарди
59'
М. Икарди
28'
Д. Тосун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Бешикташ
90'
+4
Желтая карточка
Т. Бингель
Желтая карточка
Л. Торрейра
90'
+2
Замена
Э. Байрам
️️️️
Л. Торрейра
90'
+2
Замена
Ф. Мидтсьё
️️️️
С. Оливейра
90'
+2
Желтая карточка
С. Оливейра
89'
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
Э. Ташдемир
81'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Д. Мертенс
80'
77'
Желтая карточка
Н. Уйсал
73'
Желтая карточка
Н. Редмонд
73'
Желтая карточка
Соуза
70'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
У. Мерас
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
Б. Йилмаз
64'
64'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
С. Учан
64'
Замена
Д. Мюлека
️️️️
Д. Н'Куду
ГОЛ! 2:1!
М. Икарди
Пас отдал
С. Оливейра
59'
Желтая карточка
Д. Мертенс
42'
40'
Замена
Т. Бингель
️️️️
В. Розье
28'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тосун
Пас отдал
Р. Сайсс
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
Пас отдал
Б. Йилмаз
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
48
Салих Учан
ЦП
5
Соуза
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
64
Хуан Мата
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
23
Велинтон
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
20
Неджип Уйсал
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
8
Деле Алли
АП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Муслера
25
Нельссон
42
Бартакжи
33
Ташдемир
23
Боэ
34
Торрейра
27
Оливейра
53
Йилмаз
7
Рашица
10
Мертенс
9
Икарди
4-4-2
34
Гюнок
19
Розье
5
Санук
29
Сайсс
17
Мерас
5
Соуза
83
Фернандеш
14
Н'Куду
48
Учан
23
Тосун
9
Вегхорст
34
Торрейра
23
Байрам
23
Байрам
34
Торрейра
33
Ташдемир
15
Дюбуа
15
Дюбуа
33
Ташдемир
10
Мертенс
10
Кутлу
10
Кутлу
10
Мертенс
27
Оливейра
18
Мидтсьё
18
Мидтсьё
27
Оливейра
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
19
Розье
75
Бингель
75
Бингель
19
Розье
17
Мерас
20
Уйсал
20
Уйсал
17
Мерас
48
Учан
27
Редмонд
27
Редмонд
48
Учан
14
Н'Куду
11
Мюлека
11
Мюлека
14
Н'Куду
Остались в запасе
Галатасарай
Бешикташ
1
Окан Кочук
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
64
Хуан Мата
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
8
Деле Алли
АП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
64
Хуан Мата
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
8
Деле Алли
АП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Галатасарай - Бешикташ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
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