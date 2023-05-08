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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Истанбул Башакшехир
Галатасарай - Истанбул Башакшехир: обзор матча 08 мая 2023
Галатасарай
08.05.2023, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
45+8'
М. Икарди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Истанбул Башакшехир
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
К. Караташ
90'
+5
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
К. Актюркоглу
88'
Замена
К. Айхан
️️️️
М. Рашица
88'
80'
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Ж. Фигейредо
80'
Замена
Ф. Кени
️️️️
Д. Тюрук
Замена
Ф. Мидтсьё
️️️️
С. Оливейра
74'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Д. Мертенс
74'
67'
Замена
Б. Озкан
️️️️
Л. Билья
67'
Замена
Д. Эркин
️️️️
Л. Лима
Желтая карточка
Л. Торрейра
60'
56'
Замена
А. Янузай
️️️️
Д. Алексич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Икарди
45'
+8
Желтая карточка
С. Боэ
38'
10'
Желтая карточка
Л. Билья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
53
Барыш Йилмаз
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
91
Батухан Челик
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Муслера
88
Караташ
42
Бартакжи
25
Нельссон
23
Боэ
34
Торрейра
27
Оливейра
7
Актюркоглу
7
Рашица
9
Икарди
10
Мертенс
3-2-3-1
16
Зенгезер
9
Алексич
21
Текдемир
6
Лима
42
Саинер
5
Туба
6
Билья
7
Гюрлер
9
Тюрук
25
Фигейредо
7
Рашица
23
Айхан
23
Айхан
7
Рашица
88
Караташ
15
Дюбуа
15
Дюбуа
88
Караташ
27
Оливейра
18
Мидтсьё
18
Мидтсьё
27
Оливейра
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
10
Мертенс
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
10
Мертенс
6
Лима
88
Эркин
88
Эркин
6
Лима
6
Билья
19
Озкан
19
Озкан
6
Билья
9
Алексич
24
Янузай
24
Янузай
9
Алексич
9
Тюрук
19
Кени
19
Кени
9
Тюрук
25
Фигейредо
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
25
Фигейредо
Остались в запасе
Галатасарай
Истанбул Башакшехир
1
Окан Кочук
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
64
Хуан Мата
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Волкан Бабакан
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
64
Хуан Мата
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Галатасарай - Истанбул Башакшехир
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
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