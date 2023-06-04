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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Фенербахче
Галатасарай - Фенербахче: обзор матча 04 июня 2023
Галатасарай
04.06.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 37 тур
3 : 0
Завершен
Фенербахче
28'
Н. Дзаньоло
71'
М. Икарди
79'
Н. Дзаньоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Фенербахче
90'
+2
Желтая карточка
И. Юкшек
Замена
Б. Гомис
️️️️
Н. Дзаньоло
87'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
К. Актюркоглу
87'
Замена
Х. Мата
️️️️
Л. Торрейра
85'
Замена
К. Айхан
️️️️
В. Нельссон
84'
82'
Желтая карточка
М. Зайц
ГОЛ! 3:0!
Н. Дзаньоло
79'
76'
Замена
Д. Кинг
️️️️
М. Батшуайи
76'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Э. Валенсия
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Б. Йилмаз
73'
ГОЛ! 2:0!
М. Икарди
Пас отдал
А. Бартакжи
71'
67'
Замена
И. Юкшек
️️️️
В. Арао
65'
Замена
Э. Мор
️️️️
А. Гюлер
61'
Красная карточка
Л. Перес
46'
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
Д. Росси
ГОЛ! 1:0!
Н. Дзаньоло
Пас отдал
Б. Йилмаз
28'
Желтая карточка
В. Нельссон
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Муслера
88
Караташ
25
Нельссон
42
Бартакжи
23
Боэ
34
Торрейра
10
Кутлу
53
Йилмаз
10
Дзаньоло
7
Актюркоглу
9
Икарди
3-1-2-2-2
70
Эгрибаят
4
Акайдын
14
Перес
41
Салаи
15
Арао
8
Зайц
24
Кадиоглу
15
Гюлер
9
Росси
13
Валенсия
44
Батшуайи
25
Нельссон
23
Айхан
23
Айхан
25
Нельссон
7
Актюркоглу
11
Акгюн
11
Акгюн
7
Актюркоглу
34
Торрейра
64
Мата
64
Мата
34
Торрейра
10
Дзаньоло
18
Гомис
18
Гомис
10
Дзаньоло
53
Йилмаз
10
Мертенс
10
Мертенс
53
Йилмаз
9
Росси
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
9
Росси
15
Арао
5
Юкшек
5
Юкшек
15
Арао
15
Гюлер
7
Мор
7
Мор
15
Гюлер
13
Валенсия
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
13
Валенсия
44
Батшуайи
7
Кинг
7
Кинг
44
Батшуайи
Остались в запасе
Галатасарай
Фенербахче
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Галатасарай - Фенербахче
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
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