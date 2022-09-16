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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Коньяспор
Галатасарай - Коньяспор: обзор матча 16 сентября 2022
Галатасарай
16.09.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Коньяспор
1'
С. Оливейра
82'
Ф. Кальво (АГ)
15'
Э. Чекичи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Коньяспор
Желтая карточка
Ф. Мидтсьё
90'
+9
Желтая карточка
М. Икарди
89'
Желтая карточка
Ф. Муслера
89'
89'
Вторая желтая
И. Сехич
Замена
Б. Кутлу
️️️️
К. Актюркоглу
87'
Замена
Ф. Мидтсьё
️️️️
С. Оливейра
87'
86'
Желтая карточка
И. Сехич
84'
Желтая карточка
О. Улджын
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ф. Кальво
82'
81'
Замена
М. Диуф
️️️️
М. Демир
81'
Замена
О. Улджын
️️️️
Д. Карайел
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
П. ван Анхолт
78'
68'
Желтая карточка
Ф. Кальво
65'
Замена
Д. Павичич
️️️️
Б. Пас
Замена
Ю. Демир
️️️️
Д. Мертенс
63'
Замена
М. Икарди
️️️️
Б. Гомис
62'
30'
Замена
Д. Карайел
️️️️
Э. Чекичи
Желтая карточка
К. Актюркоглу
21'
15'
ГОЛ! 1:1!
Э. Чекичи
Пас отдал
А. Хаджиахметович
ГОЛ! 1:0!
С. Оливейра
Пас отдал
С. Боэ
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Бруну Пас
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
10
Беркан Кутлу
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
22
Юсуф Демир
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
35
Огулькан Улджын
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Муслера
15
ван Анхолт
25
Нельссон
23
Байрам
23
Боэ
34
Торрейра
27
Оливейра
11
Акгюн
7
Актюркоглу
18
Гомис
10
Мертенс
4-2-1-3
23
Сехич
4
Демирбаг
5
Кальво
2
Огуз
12
Гильерме
8
Хаджиахметович
6
Дикмен
11
Битики
9
Демир
8
Чекичи
8
Пас
15
ван Анхолт
15
Дюбуа
15
Дюбуа
15
ван Анхолт
7
Актюркоглу
10
Кутлу
10
Кутлу
7
Актюркоглу
27
Оливейра
18
Мидтсьё
18
Мидтсьё
27
Оливейра
10
Мертенс
22
Демир
22
Демир
10
Мертенс
18
Гомис
9
Икарди
9
Икарди
18
Гомис
8
Чекичи
90
Карайел
90
Карайел
8
Чекичи
8
Пас
24
Павичич
24
Павичич
8
Пас
Карайел
35
Улджын
35
Улджын
Карайел
9
Демир
92
Диуф
92
Диуф
9
Демир
Остались в запасе
Галатасарай
Коньяспор
1
Окан Кочук
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Галатасарай - Коньяспор
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
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