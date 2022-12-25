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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Истанбулспор
Галатасарай - Истанбулспор: обзор матча 25 декабря 2022
Галатасарай
25.12.2022, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Истанбулспор
15'
Б. Гомис
37'
Б. Гомис
82'
М. Есиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Истанбулспор
Замена
С. Оливейра
️️️️
Л. Торрейра
90'
Желтая карточка
Л. Торрейра
89'
82'
ГОЛ! 2:1!
М. Есиль
Пас отдал
В. Этеми
Желтая карточка
А. Бартакжи
81'
80'
Замена
М. Есиль
️️️️
М. Олого
80'
Замена
О. Бербер
️️️️
Д. Духани
80'
Замена
Э. Каан Гюлтекин
️️️️
И. Йылмаз
Замена
Х. Мата
️️️️
Б. Гомис
75'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Ф. Мидтсьё
74'
Замена
Ю. Демир
️️️️
М. Рашица
74'
69'
Желтая карточка
Э. Рроца
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
К. Караташ
67'
59'
Замена
А. Цайич
️️️️
Ж. Топалли
Желтая карточка
Д. Мертенс
58'
Желтая карточка
К. Караташ
50'
ГОЛ! 2:0!
Б. Гомис
Пас отдал
Ф. Мидтсьё
37'
31'
Желтая карточка
Д. Аксу
ГОЛ! 1:0!
Б. Гомис
Пас отдал
Д. Мертенс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
50
Майкл Олого
ЦЗ
3
Духан Аксу
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
57
Мелих Кабасакал
ЦП
23
Эдуарт Рроца
АП
11
Жетмир Топалли
ЦФ
9
Ибрагим Йылмаз
ЦФ
Галатасарай
24
Янкат Йылмаз
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
64
Хуан Мата
АП
22
Юсуф Демир
ЦФ
53
Барыш Йилмаз
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ЦЗ
88
Ади Мехремич
ЦЗ
11
Алдин Цайич
ЦП
8
Вефа Темель
ЦП
44
Юсуф Эзер
ЦП
77
Каган Багыш
ЦП
66
Али Ясар
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кочук
88
Караташ
25
Нельссон
42
Бартакжи
23
Боэ
34
Торрейра
18
Мидтсьё
7
Актюркоглу
7
Рашица
18
Гомис
10
Мертенс
4-2-2-2
1
Йенсен
3
Аксу
21
Духани
23
Эрдоган
50
Олого
24
Сарикайя
57
Кабасакал
23
Рроца
72
Этеми
9
Йылмаз
11
Топалли
88
Караташ
15
ван Анхолт
15
ван Анхолт
88
Караташ
34
Торрейра
27
Оливейра
27
Оливейра
34
Торрейра
18
Мидтсьё
10
Кутлу
10
Кутлу
18
Мидтсьё
18
Гомис
64
Мата
64
Мата
18
Гомис
7
Рашица
22
Демир
22
Демир
7
Рашица
50
Олого
21
Есиль
21
Есиль
50
Олого
21
Духани
13
Бербер
13
Бербер
21
Духани
11
Топалли
11
Цайич
11
Цайич
11
Топалли
9
Йылмаз
19
Гюлтекин
19
Гюлтекин
9
Йылмаз
Остались в запасе
Галатасарай
Истанбулспор
24
Янкат Йылмаз
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
59
Альп Арда
ВР
88
Ади Мехремич
ЦЗ
8
Вефа Темель
ЦП
44
Юсуф Эзер
ЦП
77
Каган Багыш
ЦП
66
Али Ясар
ЦФ
Остались в запасе
24
Янкат Йылмаз
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
88
Ади Мехремич
ЦЗ
8
Вефа Темель
ЦП
44
Юсуф Эзер
ЦП
77
Каган Багыш
ЦП
66
Али Ясар
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Галатасарай - Истанбулспор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Информация о матче
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