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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Антальяспор
Галатасарай - Антальяспор: обзор матча 21 января 2023
Галатасарай
21.01.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Антальяспор
49'
М. Икарди
59'
Ш. Флоранус (АГ)
54'
Л. Адриано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Антальяспор
Желтая карточка
С. Оливейра
90'
+3
Замена
Х. Мата
️️️️
Д. Мертенс
90'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
К. Актюркоглу
88'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Л. Торрейра
88'
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
М. Рашица
79'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
Э. Ташдемир
79'
76'
Замена
Б. Балчи
️️️️
Ш. Флоранус
76'
Замена
М. Эрдильман
️️️️
У. Акыйол
72'
Желтая карточка
О. Топрак
64'
Замена
А. Ндао
️️️️
С. Ларссон
63'
Замена
Э. Ракип
️️️️
С. Айдогду
60'
Желтая карточка
С. Ларссон
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ш. Флоранус
59'
58'
Замена
З. Гюмюш
️️️️
А. Мехмеди
54'
ГОЛ! 1:1!
Л. Адриано
Пас отдал
С. Айдогду
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
Пас отдал
К. Актюркоглу
49'
15'
Желтая карточка
Г. Вурал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
8
Сонер Айдогду
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
64
Хуан Мата
АП
53
Барыш Йилмаз
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
16
Фреди
АП
18
Алассан Ндао
ПВ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Муслера
42
Бартакжи
25
Нельссон
33
Ташдемир
23
Боэ
34
Торрейра
27
Оливейра
7
Актюркоглу
7
Рашица
9
Икарди
10
Мертенс
4-1-1-4
23
Лейте
2
Флоранус
89
Сары
21
Топрак
77
Вурал
19
Акыйол
8
Айдогду
4
Адриано
14
Мехмеди
10
Накадзима
8
Ларссон
7
Рашица
15
Дюбуа
15
Дюбуа
7
Рашица
33
Ташдемир
11
Акгюн
11
Акгюн
33
Ташдемир
34
Торрейра
10
Кутлу
10
Кутлу
34
Торрейра
10
Мертенс
64
Мата
64
Мата
10
Мертенс
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
2
Флоранус
7
Балчи
7
Балчи
2
Флоранус
8
Айдогду
6
Ракип
6
Ракип
8
Айдогду
19
Акыйол
30
Эрдильман
30
Эрдильман
19
Акыйол
8
Ларссон
18
Ндао
18
Ндао
8
Ларссон
14
Мехмеди
11
Гюмюш
11
Гюмюш
14
Мехмеди
Остались в запасе
Галатасарай
Антальяспор
1
Окан Кочук
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
16
Фреди
АП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
16
Фреди
АП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Галатасарай - Антальяспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
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