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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Трабзонспор
Галатасарай - Трабзонспор: обзор матча 05 февраля 2023
Галатасарай
05.02.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Трабзонспор
18'
Д. Мертенс
53'
М. Икарди (П)
1'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Трабзонспор
Замена
Ф. Мидтсьё
️️️️
С. Оливейра
90'
+5
Замена
К. Айхан
️️️️
Д. Мертенс
90'
+1
Замена
О. Кочук
️️️️
Ф. Муслера
86'
81'
Замена
У. Бозок
️️️️
А. Омюр
80'
Замена
Э. Барди
️️️️
Т. Бакасетас
77'
Желтая карточка
Ж. Гбамен
69'
Замена
М. Бартра
️️️️
Й. Стригер Ларсен
69'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
М. Сиопис
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Икарди
53'
51'
Желтая карточка
Трезеге
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
Б. Йилмаз
46'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Л. Торрейра
46'
46'
Замена
Ж. Гбамен
️️️️
М. Лахтими
20'
Желтая карточка
Э. Эльмали
Желтая карточка
В. Нельссон
20'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
М. Икарди
18'
1'
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Пас отдал
А. Омюр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
53
Барыш Йилмаз
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
6
Манолис Сиопис
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
34
Догукан Хасполат
ОП
10
Энис Барди
АП
97
Юсуф Языджи
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Муслера
23
Боэ
25
Нельссон
42
Бартакжи
15
Дюбуа
34
Торрейра
27
Оливейра
7
Актюркоглу
9
Икарди
10
Мертенс
53
Йилмаз
4-2-3-1
1
Чакир
17
Стригер Ларсен
14
Уго
4
Денсвил
17
Эльмали
6
Сиопис
33
Омюр
80
Лахтими
9
Бакасетас
7
Трезеге
9
Гомес
16
Муслера
1
Кочук
1
Кочук
16
Муслера
10
Мертенс
23
Айхан
23
Айхан
10
Мертенс
53
Йилмаз
11
Акгюн
11
Акгюн
53
Йилмаз
34
Торрейра
10
Кутлу
10
Кутлу
34
Торрейра
27
Оливейра
18
Мидтсьё
18
Мидтсьё
27
Оливейра
17
Стригер Ларсен
5
Бартра
5
Бартра
17
Стригер Ларсен
80
Лахтими
5
Гбамен
5
Гбамен
80
Лахтими
9
Бакасетас
10
Барди
10
Барди
9
Бакасетас
6
Сиопис
97
Языджи
97
Языджи
6
Сиопис
33
Омюр
17
Бозок
17
Бозок
33
Омюр
Остались в запасе
Галатасарай
Трабзонспор
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
37
Наджи Унювар
ЛВ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
37
Наджи Унювар
ЛВ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Галатасарай - Трабзонспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Информация о матче
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