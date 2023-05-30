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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Галатасарай
Анкарагюджю - Галатасарай: обзор матча 30 мая 2023
Анкарагюджю
30.05.2023, вторник, 20:00
Турция. Суперлига, 36 тур
1 : 4
Завершен
Галатасарай
16'
Милсон
7'
М. Икарди
38'
М. Икарди
73'
Б. Йилмаз
78'
С. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Галатасарай
87'
Замена
Ф. Мидтсьё
️️️️
Л. Торрейра
Замена
А. Канкая
️️️️
Т. Антальялы
81'
79'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
М. Рашица
79'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
С. Оливейра
78'
ГОЛ! 1:4!
С. Оливейра
Пас отдал
К. Актюркоглу
73'
ГОЛ! 1:3!
Б. Йилмаз
Пас отдал
К. Актюркоглу
65'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
К. Караташ
65'
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
Д. Мертенс
Замена
Г. Беридзе
️️️️
Милсон
64'
Желтая карточка
Н. Муякич
55'
Замена
Э. Килинк
️️️️
Г. Жахид
46'
Замена
М. Ганоушек
️️️️
Х. Али Калдырым
46'
Замена
С. Кициу
️️️️
Л. Диак
46'
38'
ГОЛ! 1:2!
М. Икарди
Пас отдал
К. Актюркоглу
Желтая карточка
Л. Диак
35'
Желтая карточка
А. Кызылдаг
25'
ГОЛ! 1:1!
Милсон
Пас отдал
Т. Антальялы
16'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Икарди
Пас отдал
М. Рашица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
23
Гекхан Аккан
ВР
18
Нихад Муякич
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
25
Ламин Диак
ОП
16
Андрей Джоканович
ОП
11
Гаяс Жахид
ЦП
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
6
Атакан Канкая
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
80
Sitki Ferdi Imdat
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
64
Хуан Мата
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-3-1-1-1
23
Аккан
18
Муякич
4
Кызылдаг
33
Али Калдырым
24
Малку
14
Антальялы
25
Диак
16
Джоканович
11
Жахид
7
Милсон
9
Соу
4-1-1-2-2
16
Муслера
23
Боэ
25
Нельссон
42
Бартакжи
88
Караташ
34
Торрейра
27
Оливейра
7
Рашица
7
Актюркоглу
10
Мертенс
9
Икарди
25
Диак
70
Кициу
70
Кициу
25
Диак
33
Али Калдырым
23
Ганоушек
23
Ганоушек
33
Али Калдырым
14
Антальялы
6
Канкая
6
Канкая
14
Антальялы
7
Милсон
7
Беридзе
7
Беридзе
7
Милсон
11
Жахид
11
Килинк
11
Килинк
11
Жахид
10
Мертенс
15
Дюбуа
15
Дюбуа
10
Мертенс
7
Рашица
11
Акгюн
11
Акгюн
7
Рашица
27
Оливейра
10
Кутлу
10
Кутлу
27
Оливейра
34
Торрейра
18
Мидтсьё
18
Мидтсьё
34
Торрейра
88
Караташ
53
Йилмаз
53
Йилмаз
88
Караташ
Остались в запасе
Анкарагюджю
Галатасарай
13
Бахадир Гюндердю
ВР
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
80
Sitki Ferdi Imdat
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
1
Окан Кочук
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
13
Бахадир Гюндердю
ВР
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
80
Sitki Ferdi Imdat
ЦФ
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Анкарагюджю - Галатасарай
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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