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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Галатасарай
Антальяспор - Галатасарай: обзор матча 07 августа 2022
Антальяспор
07.08.2022, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Галатасарай
90'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Галатасарай
90'
+3
Желтая карточка
Б. Гомис
Замена
В. Сары
️️️️
Б. Балчи
90'
+2
90'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гомис
89'
Замена
Б. Гомис
️️️️
Ю. Акгюн
78'
Замена
Т. Антальялы
️️️️
С. Оливейра
78'
Замена
Э. Килинк
️️️️
Э. Акбаба
Замена
Г. Байракдар
️️️️
А. Ндао
73'
Замена
Х. Езмерт
️️️️
С. Айдогду
72'
Замена
Фреди
️️️️
Л. Адриано
72'
Замена
С. Ларссон
️️️️
У. Гаша
63'
62'
Замена
Ф. Мидтсьё
️️️️
Б. Кутлу
Пенальти не реализован!
Л. Адриано
45'
+4
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Муслера
45'
Желтая карточка
Б. Кутлу
Желтая карточка
О. Топрак
43'
14'
Желтая карточка
В. Нельссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
20
Фернандо
ОП
8
Сонер Айдогду
ЦП
27
Уссам Гаша
ПВ
18
Алассан Ндао
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Антальяспор
1
Альперен Уйсал
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦП
16
Фреди
АП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
88
Казымджан Караташ
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Боффин
77
Вурал
30
Кудряшов
21
Топрак
7
Балчи
20
Фернандо
8
Айдогду
27
Гаша
18
Ндао
4
Адриано
11
Райт
4-3-2-1
16
Муслера
23
Боэ
25
Нельссон
42
Бартакжи
15
ван Анхолт
27
Оливейра
10
Кутлу
11
Акгюн
8
Акбаба
7
Актюркоглу
9
Сеферович
7
Балчи
89
Сары
89
Сары
7
Балчи
8
Айдогду
88
Езмерт
88
Езмерт
8
Айдогду
27
Гаша
8
Ларссон
8
Ларссон
27
Гаша
4
Адриано
16
Фреди
16
Фреди
4
Адриано
18
Ндао
17
Байракдар
17
Байракдар
18
Ндао
27
Оливейра
14
Антальялы
14
Антальялы
27
Оливейра
10
Кутлу
18
Мидтсьё
18
Мидтсьё
10
Кутлу
11
Акгюн
18
Гомис
18
Гомис
11
Акгюн
8
Акбаба
11
Килинк
11
Килинк
8
Акбаба
Остались в запасе
Антальяспор
Галатасарай
1
Альперен Уйсал
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
1
Окан Кочук
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Альперен Уйсал
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Антальяспор - Галатасарай
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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