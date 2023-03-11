Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Касымпаша
Галатасарай - Касымпаша: обзор матча 11 марта 2023
Галатасарай
11.03.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Касымпаша
57'
Н. Дзаньоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Касымпаша
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
90'
+4
90'
+2
Замена
А. Энгин
️️️️
М. Шуиар
Замена
Б. Гомис
️️️️
М. Икарди
90'
82'
Замена
А. Кара
️️️️
М. Тирпа
82'
Замена
А. Демирель
️️️️
Б. Койта
Желтая карточка
В. Нельссон
75'
72'
Замена
А. Голизаде
️️️️
М. Мальса
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
К. Актюркоглу
71'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Л. Торрейра
71'
ГОЛ! 1:0!
Н. Дзаньоло
Пас отдал
М. Рашица
57'
50'
Желтая карточка
М. Тирпа
Желтая карточка
Л. Торрейра
48'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Ю. Акгюн
46'
44'
Желтая карточка
М. Мальса
Замена
М. Рашица
️️️️
Х. Мата
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Касымпаша
19
Гюнай Гювенк
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
7
Мамаду Фалл
ПВ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Милот Рашица
ПВ
53
Барыш Йилмаз
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
41
Берат Калкан
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
8
Али Голизаде
ПВ
77
Али Демирель
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Муслера
3
Адекугбе
42
Бартакжи
25
Нельссон
23
Боэ
34
Торрейра
11
Акгюн
27
Оливейра
7
Актюркоглу
64
Мата
9
Икарди
3-3-1-2-1
19
Гювенк
25
Тирпа
58
Озкан
3
Джилободжи
70
Силва
11
Мальса
4
Донк
10
Хайрадинович
7
Фалл
8
Шуиар
55
Койта
34
Торрейра
10
Кутлу
10
Кутлу
34
Торрейра
11
Акгюн
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
11
Акгюн
64
Мата
7
Рашица
7
Рашица
64
Мата
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
9
Икарди
18
Гомис
18
Гомис
9
Икарди
25
Тирпа
35
Кара
35
Кара
25
Тирпа
8
Шуиар
17
Энгин
17
Энгин
8
Шуиар
11
Мальса
8
Голизаде
8
Голизаде
11
Мальса
55
Койта
77
Демирель
77
Демирель
55
Койта
Остались в запасе
Галатасарай
Касымпаша
1
Окан Кочук
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Эрдем Канполат
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
41
Берат Калкан
ЛВ
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
Остались в запасе
1
Эрдем Канполат
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
41
Берат Калкан
ЛВ
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Галатасарай - Касымпаша
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Касымпаша
Новая «хотелка» «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:05
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Назван пункт в контракте Батракова, который не устраивает «Галатасарай»
Вчера, 13:08
3
Червиченко отказал Батракову в статусе футболиста, на котором держится игра «Галатасарая»
Вчера, 11:37
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Новая «хотелка» «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:05
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Назван пункт в контракте Батракова, который не устраивает «Галатасарай»
Вчера, 13:08
3
Червиченко отказал Батракову в статусе футболиста, на котором держится игра «Галатасарая»
Вчера, 11:37
Пост Батракова после неудачного матча в Лиге чемпионов
25 ноября
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+