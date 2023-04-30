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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Галатасарай
Бешикташ - Галатасарай: обзор матча 30 апреля 2023
Бешикташ
30.04.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 32 тур
3 : 1
Завершен
Галатасарай
35'
Р. Сайсс
58'
А. Хаджиахметович
90+3'
В. Абубакар
20'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Галатасарай
Желтая карточка
О. Колли
90'
+9
Замена
Д. Мюлека
️️️️
В. Абубакар
90'
+6
Замена
О. Булут
️️️️
Ж. Фернандеш
90'
+6
ГОЛ! 3:1!
В. Абубакар
Пас отдал
В. Розье
90'
+3
90'
+2
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
Л. Торрейра
Замена
А. Максим
️️️️
А. Хаджиахметович
90'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
Д. Тосун
84'
Замена
Т. Бингель
️️️️
С. Учан
84'
Желтая карточка
С. Учан
75'
71'
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
М. Рашица
Желтая карточка
В. Розье
70'
Желтая карточка
А. Масуаку
70'
Желтая карточка
Р. Сайсс
67'
62'
Замена
Ф. Мидтсьё
️️️️
С. Оливейра
62'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Д. Мертенс
ГОЛ! 2:1!
А. Хаджиахметович
58'
45'
+3
Желтая карточка
М. Рашица
ГОЛ! 1:1!
Р. Сайсс
Пас отдал
А. Масуаку
35'
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Икарди
Пас отдал
М. Рашица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
23
Велинтон
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
6
Онур Булут
ПП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-3-1-2
34
Гюнок
26
Масуаку
29
Сайсс
25
Колли
19
Розье
8
Хаджиахметович
83
Фернандеш
48
Учан
27
Редмонд
9
Абубакар
23
Тосун
4-1-1-2-2
16
Муслера
23
Боэ
42
Бартакжи
3
Адекугбе
25
Нельссон
34
Торрейра
27
Оливейра
7
Рашица
7
Актюркоглу
10
Мертенс
9
Икарди
48
Учан
75
Бингель
75
Бингель
48
Учан
23
Тосун
20
Уйсал
20
Уйсал
23
Тосун
8
Хаджиахметович
44
Максим
44
Максим
8
Хаджиахметович
83
Фернандеш
6
Булут
6
Булут
83
Фернандеш
9
Абубакар
11
Мюлека
11
Мюлека
9
Абубакар
7
Рашица
15
Дюбуа
15
Дюбуа
7
Рашица
34
Торрейра
11
Акгюн
11
Акгюн
34
Торрейра
27
Оливейра
18
Мидтсьё
18
Мидтсьё
27
Оливейра
10
Мертенс
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
10
Мертенс
Остались в запасе
Бешикташ
Галатасарай
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
23
Велинтон
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
1
Окан Кочук
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
64
Хуан Мата
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
23
Велинтон
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
64
Хуан Мата
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Бешикташ - Галатасарай
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
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