Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Галатасарай
Коньяспор - Галатасарай: обзор матча 17 марта 2023
Коньяспор
17.03.2023, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Галатасарай
62'
С. Дикмен
90+3'
О. Улджын
31'
М. Рашица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Галатасарай
Желтая карточка
О. Улджын
90'
+4
Желтая карточка
И. Сехич
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Муслера
ГОЛ! 2:1!
О. Улджын
Пас отдал
Б. Пас
90'
+3
Желтая карточка
Э. Чекичи
89'
86'
Замена
Б. Гомис
️️️️
М. Рашица
85'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
Л. Дюбуа
80'
Замена
Х. Мата
️️️️
С. Оливейра
80'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Б. Кутлу
Замена
О. Улджын
️️️️
М. Эмрели
79'
Замена
Э. Чекичи
️️️️
М. Демир
75'
Замена
Р. Мурич
️️️️
M. Moreno
75'
Желтая карточка
Ф. Кальво
69'
ГОЛ! 1:1!
С. Дикмен
Пас отдал
Б. Пас
62'
61'
Желтая карточка
С. Боэ
56'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Б. Йилмаз
Замена
М. Диуф
️️️️
А. Посуэло
46'
36'
Желтая карточка
М. Икарди
36'
Желтая карточка
Б. Кутлу
Замена
Б. Пас
️️️️
А. Бухалакис
33'
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Рашица
Пас отдал
К. Актюркоглу
Желтая карточка
А. Огуз
15'
Желтая карточка
М. Эмрели
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
7
Marlos Moreno
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
53
Барыш Йилмаз
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
8
Бруну Пас
ОП
35
Огулькан Улджын
ОП
11
Роберт Мурич
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
18
Хамза Акман
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
64
Хуан Мата
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-4-2
23
Сехич
12
Гильерме
5
Кальво
2
Огуз
4
Демирбаг
7
8
Посуэло
41
Бухалакис
6
Дикмен
11
Эмрели
9
Демир
4-2-2-2
16
Муслера
23
Боэ
23
Айхан
42
Бартакжи
15
Дюбуа
27
Оливейра
10
Кутлу
7
Рашица
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
9
Икарди
41
Бухалакис
8
Пас
8
Пас
41
Бухалакис
11
Эмрели
35
Улджын
35
Улджын
11
Эмрели
7
11
Мурич
11
Мурич
7
9
Демир
8
Чекичи
8
Чекичи
9
Демир
8
Посуэло
92
Диуф
92
Диуф
8
Посуэло
10
Кутлу
34
Торрейра
34
Торрейра
10
Кутлу
15
Дюбуа
11
Акгюн
11
Акгюн
15
Дюбуа
53
Йилмаз
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
53
Йилмаз
27
Оливейра
64
Мата
64
Мата
27
Оливейра
7
Рашица
18
Гомис
18
Гомис
7
Рашица
Остались в запасе
Коньяспор
Галатасарай
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
Главный тренер
Ильхан Палут
1
Окан Кочук
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
18
Хамза Акман
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
18
Хамза Акман
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Коньяспор - Галатасарай
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Конья
Новости команд
Все
Коньяспор
Галатасарай
Новая «хотелка» «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:05
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Назван пункт в контракте Батракова, который не устраивает «Галатасарай»
Вчера, 13:08
3
Червиченко отказал Батракову в статусе футболиста, на котором держится игра «Галатасарая»
Вчера, 11:37
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Новая «хотелка» «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:05
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Назван пункт в контракте Батракова, который не устраивает «Галатасарай»
Вчера, 13:08
3
Червиченко отказал Батракову в статусе футболиста, на котором держится игра «Галатасарая»
Вчера, 11:37
Пост Батракова после неудачного матча в Лиге чемпионов
25 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+