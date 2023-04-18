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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Галатасарай
Аланьяспор - Галатасарай: обзор матча 18 апреля 2023
Аланьяспор
18.04.2023, вторник, 20:30
Турция. Суперлига, 30 тур
1 : 4
Завершен
Галатасарай
17'
Э. Караджа (П)
14'
А. Бартакжи
42'
М. Икарди
48'
Д. Мертенс
63'
М. Рашица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Галатасарай
Желтая карточка
П. Перейра
84'
Замена
О. Айдын
️️️️
Э. Караджа
82'
80'
Замена
Б. Гомис
️️️️
К. Актюркоглу
Замена
Ю. Балковец
️️️️
И. Думбия
75'
Замена
Ф. Байир
️️️️
Ю. Эздемир
74'
74'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
М. Рашица
74'
Замена
Ф. Мидтсьё
️️️️
С. Оливейра
65'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Д. Мертенс
63'
ГОЛ! 1:4!
М. Рашица
Пас отдал
С. Адекугбе
Замена
З. Ферхат
️️️️
И. Кавалейру
61'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
Х. Рассул
61'
Желтая карточка
И. Думбия
55'
48'
ГОЛ! 1:3!
Д. Мертенс
Пас отдал
К. Актюркоглу
42'
ГОЛ! 1:2!
М. Икарди
Пас отдал
Д. Мертенс
Желтая карточка
Ю. Эздемир
31'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Караджа
17'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Бартакжи
Пас отдал
К. Актюркоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
8
Лерой Фер
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
11
Арно Лусамба
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
37
Мерт Юсуф Торлак
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
2-3-1-2-2
31
Рунарссон
20
Аксой
5
Рассул
8
Думбия
8
Фер
88
Эздемир
11
Лусамба
13
Перейра
8
Иван Кавалейру
7
Караджа
19
Хассан
4-1-1-2-2
16
Муслера
23
Боэ
42
Бартакжи
25
Нельссон
3
Адекугбе
34
Торрейра
27
Оливейра
7
Рашица
7
Актюркоглу
10
Мертенс
9
Икарди
8
Думбия
29
Балковец
29
Балковец
8
Думбия
88
Эздемир
23
Байир
23
Байир
88
Эздемир
5
Рассул
10
Бекироглу
10
Бекироглу
5
Рассул
8
Иван Кавалейру
8
Ферхат
8
Ферхат
8
Иван Кавалейру
7
Караджа
70
Айдын
70
Айдын
7
Караджа
7
Рашица
11
Акгюн
11
Акгюн
7
Рашица
27
Оливейра
18
Мидтсьё
18
Мидтсьё
27
Оливейра
10
Мертенс
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
10
Мертенс
7
Актюркоглу
18
Гомис
18
Гомис
7
Актюркоглу
Остались в запасе
Аланьяспор
Галатасарай
99
Юсуф Карагез
ВР
37
Мерт Юсуф Торлак
ЦП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
1
Окан Кочук
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
37
Мерт Юсуф Торлак
ЦП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Аланьяспор - Галатасарай
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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