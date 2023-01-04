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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Анкарагюджю
Галатасарай - Анкарагюджю: обзор матча 04 января 2023
Галатасарай
04.01.2023, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Анкарагюджю
16'
Б. Йилмаз
30'
Б. Гомис
7'
Т. Антальялы
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Анкарагюджю
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Ф. Мидтсьё
90'
+5
Замена
Ю. Демир
️️️️
Д. Мертенс
83'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
М. Рашица
83'
81'
Замена
Пепе
️️️️
Г. Жахид
81'
Замена
Ф. Македа
️️️️
А. Соу
80'
Замена
Педринью
️️️️
Т. Антальялы
77'
Желтая карточка
Л. Диак
75'
Замена
О. Джейлан
️️️️
К. Малку
Желтая карточка
Б. Йилмаз
72'
Желтая карточка
Ф. Мидтсьё
71'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
Б. Гомис
71'
58'
Замена
Г. Беридзе
️️️️
А. Хадзийованнис
50'
Желтая карточка
Г. Жахид
ГОЛ! 2:1!
Б. Гомис
Пас отдал
Д. Мертенс
30'
ГОЛ! 1:1!
Б. Йилмаз
Пас отдал
М. Рашица
16'
7'
ГОЛ! 0:1!
Т. Антальялы
Пас отдал
Э. Килинк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
53
Барыш Йилмаз
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
23
Марлон
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
25
Ламин Диак
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
11
Гаяс Жахид
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Баран Аксака
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
64
Хуан Мата
АП
22
Юсуф Демир
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Анкарагюджю
1
Нуруллах Аслан
ВР
17
Ясин Гюрелер
ЛЗ
77
Огюз Джейлан
ПЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
6
Атакан Канкая
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
88
Пепе
ЦП
8
Педринью
АП
9
Федерико Македа
ЦФ
4-3-1-2
16
Муслера
15
ван Анхолт
25
Нельссон
42
Бартакжи
15
Дюбуа
10
Кутлу
53
Йилмаз
18
Мидтсьё
7
Рашица
18
Гомис
10
Мертенс
4-2-2-2
13
Гюндердю
24
Малку
26
Радакович
18
Муякич
23
Марлон
25
Диак
14
Антальялы
11
Жахид
7
Хадзийованнис
9
Соу
11
Килинк
7
Рашица
11
Акгюн
11
Акгюн
7
Рашица
18
Гомис
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
18
Гомис
10
Мертенс
22
Демир
22
Демир
10
Мертенс
18
Мидтсьё
9
Сеферович
9
Сеферович
18
Мидтсьё
24
Малку
77
Джейлан
77
Джейлан
24
Малку
11
Жахид
88
Пепе
88
Пепе
11
Жахид
14
Антальялы
8
Педринью
8
Педринью
14
Антальялы
7
Хадзийованнис
7
Беридзе
7
Беридзе
7
Хадзийованнис
9
Соу
9
Македа
9
Македа
9
Соу
Остались в запасе
Галатасарай
Анкарагюджю
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Баран Аксака
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Окан Бурук
1
Нуруллах Аслан
ВР
17
Ясин Гюрелер
ЛЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Баран Аксака
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
1
Нуруллах Аслан
ВР
17
Ясин Гюрелер
ЛЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Мустафа Далчи
Статистика матча Галатасарай - Анкарагюджю
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
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