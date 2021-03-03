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    Джон Бойе - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Джон
    Фамилия Бойе
    Состав Без клуба
    Родной город Аккра
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 185
    Вес 76
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 35 1 2 4 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 1' -90' Метц (Метц) 1:0 Марсель (Марсель)
    09.05.2021 1' -54' Метц (Метц) 0:3 Ним (Ним)
    02.05.2021 1' -90' Дижон (Дижон) 1:5 Метц (Метц)
    24.04.2021 1' -90' Метц (Метц) 1:3 ПСЖ (Париж)
    18.04.2021 1' -90' Реймс (Реймс) 0:0 Метц (Метц)
    09.04.2021 1' -90' Метц (Метц) 0:2 Лилль (Лилль)
    03.04.2021 1' -88' Монако (Монако) 4:0 Метц (Метц)
    85' 88'
    20.03.2021 1' -73' Метц (Метц) 1:3 Ренн (Ренн)
    14.03.2021 1' -90' Ланс (Ланс) 2:2 Метц (Метц)
    51'
    03.03.2021 1' -90' Метц (Метц) 0:1 Анжер (Анжер)
    27.02.2021 1' -90' Бордо (Бордо) 1:2 Метц (Метц)
    72'
    21.02.2021 1' -90' Ницца (Ницца) 1:2 Метц (Метц)
    14.02.2021 1' -90' Метц (Метц) 1:2 Страсбур (Страсбур)
    07.02.2021 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:0 Метц (Метц)
    14'
    03.02.2021 1' -53' Метц (Метц) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    9'
    31.01.2021 1' -90' Брест (Брест) 2:4 Метц (Метц)
    24.01.2021 1' -90' Метц (Метц) 2:0 Нант (Нант)
    90'
    17.01.2021 1' -90' Лион (Лион) 0:1 Метц (Метц)
    27'
    09.01.2021 1' -90' Метц (Метц) 1:1 Ницца (Ницца)
    79'
    06.01.2021 1' -90' Метц (Метц) 0:0 Бордо (Бордо)
    23.12.2020 1' -90' Ренн (Ренн) 1:0 Метц (Метц)
    19.12.2020 1' -90' Метц (Метц) 2:0 Ланс (Ланс)
    16.12.2020 1' -90' Монпелье (Монпелье) 0:2 Метц (Метц)
    06.12.2020 1' -87' Метц (Метц) 1:3 Лион (Лион)
    87'
    29.11.2020 1' -90' Метц (Метц) 0:2 Брест (Брест)
    22.11.2020 1' -90' Нант (Нант) 1:1 Метц (Метц)
    87'
    08.11.2020 1' -90' Метц (Метц) 1:1 Дижон (Дижон)
    25.10.2020 1' -90' Метц (Метц) 2:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    18.10.2020 1' -83' Анжер (Анжер) 1:1 Метц (Метц)
    04.10.2020 1' -90' Метц (Метц) 3:1 Лорьян (Лорьян)
    26.09.2020 1' -90' Марсель (Марсель) 1:1 Метц (Метц)
    20.09.2020 1' -90' Метц (Метц) 2:1 Реймс (Реймс)
    16.09.2020 1' -90' ПСЖ (Париж) 1:0 Метц (Метц)
    13.09.2020 1' -90' Лилль (Лилль) 1:0 Метц (Метц)
    30.08.2020 1' -90' Метц (Метц) 0:1 Монако (Монако)
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