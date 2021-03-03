|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Метц
|35
|1
|2
|4
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:0
|Марсель (Марсель)
|09.05.2021
|1' -54'
|Метц (Метц)
|0:3
|Ним (Ним)
|02.05.2021
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:5
|Метц (Метц)
|24.04.2021
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:3
|ПСЖ (Париж)
|18.04.2021
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Метц (Метц)
|09.04.2021
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:2
|Лилль (Лилль)
|03.04.2021
|1' -88'
|Монако (Монако)
|4:0
|Метц (Метц)
|85' 88'
|20.03.2021
|1' -73'
|Метц (Метц)
|1:3
|Ренн (Ренн)
|14.03.2021
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|2:2
|Метц (Метц)
|51'
|03.03.2021
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:1
|Анжер (Анжер)
|27.02.2021
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:2
|Метц (Метц)
|72'
|21.02.2021
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:2
|Метц (Метц)
|14.02.2021
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:2
|Страсбур (Страсбур)
|07.02.2021
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:0
|Метц (Метц)
|14'
|03.02.2021
|1' -53'
|Метц (Метц)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|9'
|31.01.2021
|1' -90'
|Брест (Брест)
|2:4
|Метц (Метц)
|24.01.2021
|1' -90'
|Метц (Метц)
|2:0
|Нант (Нант)
|90'
|17.01.2021
|1' -90'
|Лион (Лион)
|0:1
|Метц (Метц)
|27'
|09.01.2021
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|79'
|06.01.2021
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:0
|Бордо (Бордо)
|23.12.2020
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:0
|Метц (Метц)
|19.12.2020
|1' -90'
|Метц (Метц)
|2:0
|Ланс (Ланс)
|16.12.2020
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|0:2
|Метц (Метц)
|06.12.2020
|1' -87'
|Метц (Метц)
|1:3
|Лион (Лион)
|87'
|29.11.2020
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:2
|Брест (Брест)
|22.11.2020
|1' -90'
|Нант (Нант)
|1:1
|Метц (Метц)
|87'
|08.11.2020
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:1
|Дижон (Дижон)
|25.10.2020
|1' -90'
|Метц (Метц)
|2:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|18.10.2020
|1' -83'
|Анжер (Анжер)
|1:1
|Метц (Метц)
|04.10.2020
|1' -90'
|Метц (Метц)
|3:1
|Лорьян (Лорьян)
|26.09.2020
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:1
|Метц (Метц)
|20.09.2020
|1' -90'
|Метц (Метц)
|2:1
|Реймс (Реймс)
|16.09.2020
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|1:0
|Метц (Метц)
|13.09.2020
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Метц (Метц)
|30.08.2020
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:1
|Монако (Монако)