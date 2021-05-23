Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Джон Бойе
Статистика
Джон Бойе - статистика
Завершил карьеру
23 апреля 1987 (39), Аккра
#21 | Защитник
185 см | 76 кг
Гана
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Кубок африканских наций 2017
Турция. Суперлига 2017/2018
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Кубок Африканских Наций 2015
Чемпионат мира 2014
Кубок Африканских Наций 2013
Кубок Африканских Наций 2012
Франция. Кубок лиги 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Метц
35
1
2
4
2
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Метц
1 : 0
23.05.2021
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц
0 : 3
09.05.2021
Ним
1' - 54'
Франция. Лига 1, 35 тур
Дижон
1 : 5
02.05.2021
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Метц
1 : 3
24.04.2021
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Реймс
0 : 0
18.04.2021
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
0 : 2
09.04.2021
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Монако
4 : 0
03.04.2021
Метц
1' - 88'
85'
88'
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1 : 3
20.03.2021
Ренн
1' - 73'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
2 : 2
14.03.2021
Метц
1' - 90'
51'
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
0 : 1
03.03.2021
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
1 : 2
27.02.2021
Метц
1' - 90'
72'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
1 : 2
21.02.2021
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Метц
1 : 2
14.02.2021
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Сент-Этьен
1 : 0
07.02.2021
Метц
1' - 90'
14'
Франция. Лига 1, 23 тур
Метц
1 : 1
03.02.2021
Монпелье
1' - 53'
9'
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
2 : 4
31.01.2021
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
2 : 0
24.01.2021
Нант
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
0 : 1
17.01.2021
Метц
1' - 90'
27'
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
1 : 1
09.01.2021
Ницца
1' - 90'
79'
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
0 : 0
06.01.2021
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ренн
1 : 0
23.12.2020
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
2 : 0
19.12.2020
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монпелье
0 : 2
16.12.2020
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Метц
1 : 3
06.12.2020
Лион
1' - 87'
87'
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
0 : 2
29.11.2020
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нант
1 : 1
22.11.2020
Метц
1' - 90'
87'
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
1 : 1
08.11.2020
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
2 : 0
25.10.2020
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
1 : 1
18.10.2020
Метц
1' - 83'
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
3 : 1
04.10.2020
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
1 : 1
26.09.2020
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Метц
2 : 1
20.09.2020
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
ПСЖ
1 : 0
16.09.2020
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
1 : 0
13.09.2020
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Метц
0 : 1
30.08.2020
Монако
1' - 90'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
Видео
Корнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
2
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
8
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+