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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Метц
Монако - Метц: обзор матча 03 апреля 2021
Монако
03.04.2021, суббота, 14:00
Франция. Лига 1, 31 тур
4 : 0
Завершен
Метц
50'
С. Фабрегас (П)
52'
К. Фолланд
77'
В. Бен-Йеддер
88'
В. Бен-Йеддер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Метц
90'
Желтая карточка
Ф. Сентонс
88'
Вторая желтая
Д. Бойе
ГОЛ с пенальти! 4:0!
В. Бен-Йеддер
88'
85'
Желтая карточка
Д. Бойе
85'
Желтая карточка
К. Куяте
Замена
К. Матсима
️️️️
Д. Сидибе
83'
ГОЛ! 3:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
К. Энрике
77'
Замена
Флорентину
️️️️
Э. Матацо
76'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
С. Фабрегас
76'
65'
Замена
В. Ангбан
️️️️
Ф. Булайя
64'
Замена
К. Н'Дорам
️️️️
Х. Майга
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
С. Йоветич
64'
Замена
К. Дьятта
️️️️
А. Головин
64'
57'
Замена
Вагнер
️️️️
П. Яд
56'
Замена
А. Исека
️️️️
М. Гуйе
ГОЛ! 2:0!
К. Фолланд
Пас отдал
Э. Матацо
52'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Фабрегас
50'
48'
Желтая карточка
М. Каяр
36'
Желтая карточка
П. Яд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
37
Фарид Булайя
ПВ
Главный тренер
Венсан Оньон
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
10
Желсон Мартинш
ПВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Метц
40
Усман Ба
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
2
Мамаду Фофана
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
70
Вагнер
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
4-3-1-2
23
Леком
12
Энрике
3
Марипан
21
Дисаси
19
Сидибе
8
Матацо
4
Фабрегас
24
Фофана
10
Головин
9
Йоветич
31
Фолланд
3-3-1-3
16
Каяр
6
Бронн
21
Бойе
4
Куяте
18
Сентонс
80
Майга
14
Удоль
29
Сарр
37
Булайя
26
Гуйе
37
Яд
19
Сидибе
5
Матсима
5
Матсима
19
Сидибе
8
Матацо
12
Флорентину
12
Флорентину
8
Матацо
4
Фабрегас
10
Мартинш
10
Мартинш
4
Фабрегас
10
Головин
15
Дьятта
15
Дьятта
10
Головин
9
Йоветич
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
9
Йоветич
80
Майга
96
Н'Дорам
96
Н'Дорам
80
Майга
37
Булайя
7
Ангбан
7
Ангбан
37
Булайя
37
Яд
70
Вагнер
70
Вагнер
37
Яд
26
Гуйе
9
Исека
9
Исека
26
Гуйе
Остались в запасе
Монако
Метц
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
40
Усман Ба
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Остались в запасе
40
Усман Ба
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Венсан Оньон
Статистика матча Монако - Метц
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
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