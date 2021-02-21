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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Метц
Ницца - Метц: обзор матча 21 февраля 2021
Ницца
21.02.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 2
Завершен
Метц
61'
А. Гуири (П)
15'
К. Куяте
38'
М. Гуйе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Метц
Желтая карточка
М. Селлуки
90'
+1
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
П. Лис-Мелу
67'
67'
Замена
П. Яд
️️️️
М. Гуйе
66'
Замена
А. Исека
️️️️
Вагнер
Замена
С. Н'Соки
️️️️
А. Камара
62'
Замена
М. Селлуки
️️️️
Д. Ндой
62'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Гуири
61'
38'
ГОЛ! 0:2!
М. Гуйе
Пас отдал
М. Удоль
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Куяте
Пас отдал
Ф. Булайя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
6
Хишам Будауи
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
80
Хабиб Майга
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
70
Вагнер
ПВ
37
Фарид Булайя
ПВ
26
Мамаду Гуйе
ПВ
Главный тренер
Венсан Оньон
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
22
Алексис Труй
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
36
Laurenzo Prso
ЦФ
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
37
Папа Яд
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
4-2-3-1
44
Бенитес
11
Камара
3
Пельмар
20
Тодибо
2
Салиба
6
Будауи
33
Лис-Мелу
9
Маолида
20
Клод-Морис
14
Ндой
9
Гуири
3-3-1-3
90
Окиджа
4
Куяте
21
Бойе
6
Бронн
18
Сентонс
80
Майга
14
Удоль
29
Сарр
26
Гуйе
37
Булайя
70
Вагнер
14
Ндой
19
Селлуки
19
Селлуки
14
Ндой
11
Камара
34
Н'Соки
34
Н'Соки
11
Камара
33
Лис-Мелу
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
33
Лис-Мелу
26
Гуйе
37
Яд
37
Яд
26
Гуйе
70
Вагнер
9
Исека
9
Исека
70
Вагнер
Остались в запасе
Ницца
Метц
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Алексис Труй
ЦП
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
36
Laurenzo Prso
ЦФ
30
Йоан Кардиналь
ВР
Главный тренер
Патрик Виейра
3
Тома Делен
ЛЗ
12
Варрен Тшимбембе
ПП
88
Юссеф Мазиз
ЛП
2
Мамаду Фофана
ОП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
7
Викторьен Ангбан
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Остались в запасе
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Алексис Труй
ЦП
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
36
Laurenzo Prso
ЦФ
30
Йоан Кардиналь
ВР
Остались в запасе
3
Тома Делен
ЛЗ
12
Варрен Тшимбембе
ПП
88
Юссеф Мазиз
ЛП
2
Мамаду Фофана
ОП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
7
Викторьен Ангбан
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Венсан Оньон
Статистика матча Ницца - Метц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
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