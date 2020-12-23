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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Метц
Ренн - Метц: обзор матча 23 декабря 2020
Ренн
23.12.2020, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 0
Завершен
Метц
52'
К. Гренье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Метц
Замена
Дальберт
️️️️
М. Терье
81'
Замена
А. Эну
️️️️
М. Ньянг
73'
66'
Замена
Вагнер
️️️️
А. Исека
66'
Замена
В. Тшимбембе
️️️️
В. Ангбан
65'
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
М. Гуйе
Замена
Э. Камавинга
️️️️
К. Гренье
65'
ГОЛ! 1:0!
К. Гренье
Пас отдал
М. Терье
52'
Желтая карточка
Б. Бурижо
42'
26'
Желтая карточка
П. Яд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
19
Клеман Гренье
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
4
Кики Куяте
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
26
Мамаду Гуйе
ПВ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Ренн
30
Пепе Боне
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Метц
16
Поль Делекруа
ВР
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
29
Папе Сарр
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
70
Вагнер
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
4-3-1-2
1
Салин
3
Трюффер
3
Да Силва
21
Агер
14
Траоре
19
Гренье
27
Бурижо
15
Н'Зонзи
11
Терье
99
Ньянг
11
Доку
4-1-1-3-1
16
Каяр
18
Сентонс
21
Бойе
6
Бронн
4
Куяте
2
Фофана
7
Ангбан
26
Гуйе
37
Булайя
37
Яд
9
Исека
11
Терье
29
Дальберт
29
Дальберт
11
Терье
19
Гренье
6
Камавинга
6
Камавинга
19
Гренье
99
Ньянг
23
Эну
23
Эну
99
Ньянг
7
Ангбан
12
Тшимбембе
12
Тшимбембе
7
Ангбан
9
Исека
70
Вагнер
70
Вагнер
9
Исека
26
Гуйе
68
Эмброуз
68
Эмброуз
26
Гуйе
Остались в запасе
Ренн
Метц
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
30
Пепе Боне
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
18
Эрнест Боахен
ПЗ
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
29
Папе Сарр
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
88
Юссеф Мазиз
ЛП
16
Поль Делекруа
ВР
Главный тренер
Венсан Оньон
Остались в запасе
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
30
Пепе Боне
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
Остались в запасе
18
Эрнест Боахен
ПЗ
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
29
Папе Сарр
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
88
Юссеф Мазиз
ЛП
16
Поль Делекруа
ВР
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Венсан Оньон
Статистика матча Ренн - Метц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
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