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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Нант
Метц - Нант: обзор матча 24 января 2021
Метц
24.01.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 0
Завершен
Нант
35'
А. Исека
90+4'
Ф. Булайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Нант
ГОЛ! 2:0!
Ф. Булайя
Пас отдал
Д. Бойе
90'
+4
90'
Желтая карточка
А. Жиротто
Желтая карточка
Ф. Булайя
89'
88'
Замена
Р. Эмон
️️️️
А. Туре
Желтая карточка
П. Сарр
85'
Замена
М. Фофана
️️️️
В. Ангбан
78'
76'
Замена
К. Бамба
️️️️
Л. Бляс
66'
Желтая карточка
М. Коко
Замена
М. Гуйе
️️️️
Вагнер
64'
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
А. Исека
64'
46'
Замена
М. Саймон
️️️️
Р. Коло Муани
ГОЛ! 1:0!
А. Исека
Пас отдал
Ф. Булайя
35'
Желтая карточка
Вагнер
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
70
Вагнер
ПВ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
18
Эрнест Боахен
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
37
Папа Яд
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
17
Кадер Бамба
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
3-2-2-2-1
90
Окиджа
4
Куяте
21
Бойе
6
Бронн
14
Удоль
18
Сентонс
29
Сарр
7
Ангбан
37
Булайя
70
Вагнер
9
Исека
4-1-1-2-2
40
Лафон
14
Корчиа
5
Жиротто
5
Паллуа
22
Траоре
7
Туре
17
Абид
97
Коко
10
Бляс
17
Кулибали
9
Муани
70
Вагнер
26
Гуйе
26
Гуйе
70
Вагнер
7
Ангбан
2
Фофана
2
Фофана
7
Ангбан
9
Исека
68
Эмброуз
68
Эмброуз
9
Исека
10
Бляс
17
Бамба
17
Бамба
10
Бляс
9
Муани
27
Саймон
27
Саймон
9
Муани
7
Туре
9
Эмон
9
Эмон
7
Туре
Остались в запасе
Метц
Нант
18
Эрнест Боахен
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
12
Бубакар Траоре
ЦП
37
Папа Яд
ЛВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
Главный тренер
Венсан Оньон
4
Педро Чиривелья
ОП
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
Главный тренер
Раймон Доменек
Остались в запасе
18
Эрнест Боахен
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
12
Бубакар Траоре
ЦП
37
Папа Яд
ЛВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
Остались в запасе
4
Педро Чиривелья
ОП
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
Главный тренер
Венсан Оньон
Главный тренер
Раймон Доменек
Статистика матча Метц - Нант
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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