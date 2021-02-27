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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Метц
Бордо - Метц: обзор матча 27 февраля 2021
Бордо
27.02.2021, суббота, 15:00
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 2
Завершен
Метц
14'
С. Калу
72'
Т. Делен
90+1'
Вагнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Метц
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Вагнер
Пас отдал
Т. Эмброуз
Замена
С. Мара
️️️️
Р. Уден
84'
83'
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
М. Гуйе
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
С. Калу
76'
72'
ГОЛ! 1:1!
Т. Делен
Пас отдал
Д. Бойе
66'
Замена
В. Пажо
️️️️
В. Ангбан
66'
Замена
Вагнер
️️️️
А. Исека
57'
Желтая карточка
Ф. Булайя
Желтая карточка
Л. Косиельни
54'
51'
Желтая карточка
Ф. Сентонс
ГОЛ! 1:0!
С. Калу
Пас отдал
Ю. Сабали
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
6
Том Лакуа
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
90
Самуэль Калу
ПВ
17
Мехди Зеркан
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
26
Мамаду Гуйе
ПВ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
31
Амаду Траоре
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
37
Папа Яд
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
70
Вагнер
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
4-2-3-1
56
Костиль
6
Косиельни
17
Мешер
44
Байссе
20
Сабали
6
Лакуа
14
Сери
10
Уден
90
Калу
17
Зеркан
16
У-Джо
3-2-2-2-1
90
Окиджа
4
Куяте
6
Бронн
21
Бойе
18
Сентонс
3
Делен
29
Сарр
7
Ангбан
26
Гуйе
37
Булайя
9
Исека
10
Уден
14
Мара
14
Мара
10
Уден
90
Калу
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
90
Калу
9
Исека
70
Вагнер
70
Вагнер
9
Исека
7
Ангбан
17
Пажо
17
Пажо
7
Ангбан
26
Гуйе
68
Эмброуз
68
Эмброуз
26
Гуйе
Остались в запасе
Бордо
Метц
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
31
Амаду Траоре
ПВ
22
Энок Кватен
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
14
Матье Удоль
ЛЗ
37
Папа Яд
ЛВ
12
Варрен Тшимбембе
ПП
88
Юссеф Мазиз
ЛП
2
Мамаду Фофана
ОП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
Главный тренер
Венсан Оньон
Остались в запасе
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
31
Амаду Траоре
ПВ
22
Энок Кватен
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Остались в запасе
14
Матье Удоль
ЛЗ
37
Папа Яд
ЛВ
12
Варрен Тшимбембе
ПП
88
Юссеф Мазиз
ЛП
2
Мамаду Фофана
ОП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Главный тренер
Венсан Оньон
Статистика матча Бордо - Метц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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