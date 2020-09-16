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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Метц
ПСЖ - Метц: обзор матча 16 сентября 2020
ПСЖ
16.09.2020, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 0
Завершен
Метц
90+3'
Ю. Дракслер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Метц
ГОЛ! 1:0!
Ю. Дракслер
90'
+3
86'
Замена
В. Ангбан
️️️️
В. Пажо
Замена
Б. Фадига
️️️️
И. Гуйе
84'
82'
Замена
Ю. Мазиз
️️️️
Ф. Булайя
82'
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
И. Ньян
73'
Замена
О. Нгетт
️️️️
Х. Диалло
Замена
П. Кимпембе
️️️️
П. Сарабия
69'
Вторая желтая
А. Диалло
65'
Замена
Х. Бернат
️️️️
М. Баккер
63'
61'
Желтая карточка
Ф. Сентонс
Желтая карточка
Ю. Дракслер
56'
46'
Желтая карточка
Х. Майга
Желтая карточка
А. Диалло
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
80
Хабиб Майга
ОП
2
Мамаду Фофана
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
ПСЖ
1
Марцин Булка
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
37
Папа Яд
ЛВ
11
Опа Нгетт
ЛВ
21
Лоран Янс
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Навас
5
Баккер
5
Маркиньос
22
Диалло
2
Дагба
5
Гуйе
21
Эррера
7
Дракслер
7
Сарабия
11
Ди Мария
9
Икарди
4-2-1-1-2
90
Окиджа
18
Сентонс
6
Бронн
21
Бойе
3
Делен
80
Майга
2
Фофана
17
Пажо
37
Булайя
7
Ньян
13
Диалло
5
Гуйе
7
Фадига
7
Фадига
5
Гуйе
5
Баккер
24
Бернат
24
Бернат
5
Баккер
7
Сарабия
3
Кимпембе
3
Кимпембе
7
Сарабия
37
Булайя
88
Мазиз
88
Мазиз
37
Булайя
13
Диалло
11
Нгетт
11
Нгетт
13
Диалло
17
Пажо
7
Ангбан
7
Ангбан
17
Пажо
7
Ньян
68
Эмброуз
68
Эмброуз
7
Ньян
Остались в запасе
ПСЖ
Метц
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
1
Марцин Булка
ВР
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Томас Тухель
14
Матье Удоль
ЛЗ
12
Варрен Тшимбембе
ПП
37
Папа Яд
ЛВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
21
Лоран Янс
ЦП
Главный тренер
Венсан Оньон
Остались в запасе
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
1
Марцин Булка
ВР
10
Хесе
ЛВ
Остались в запасе
14
Матье Удоль
ЛЗ
12
Варрен Тшимбембе
ПП
37
Папа Яд
ЛВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
21
Лоран Янс
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Венсан Оньон
Статистика матча ПСЖ - Метц
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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