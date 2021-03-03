Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Анжер
Метц - Анжер: обзор матча 03 марта 2021
Метц
03.03.2021, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 28 тур
0 : 1
Завершен
Анжер
44'
А. Фульини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Анжер
Красная карточка
А. Окиджа
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
С. Думбия
89'
Замена
А. Бобишон
️️️️
А. Фульини
Замена
Вагнер
️️️️
Д. Бронн
83'
79'
Желтая карточка
М. Лаж
77'
Замена
П. Капелле
️️️️
С. Буфал
Желтая карточка
Т. Эмброуз
76'
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
А. Исека
72'
Замена
Т. Делен
️️️️
Ф. Сентонс
72'
Замена
В. Ангбан
️️️️
В. Пажо
72'
Замена
П. Яд
️️️️
М. Гуйе
72'
66'
Замена
С. Баокен
️️️️
Л. Диони
Желтая карточка
К. Куяте
44'
44'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Фульини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
26
Мамаду Гуйе
ПВ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
37
Папа Яд
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
70
Вагнер
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
22
Зинедин Халед
ОП
14
Антонен Бобишон
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
13
Стефан Баокен
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
3-2-2-2-1
90
Окиджа
4
Куяте
21
Бойе
6
Бронн
14
Удоль
18
Сентонс
29
Сарр
17
Пажо
37
Булайя
26
Гуйе
9
Исека
4-1-2-2-1
13
Бернардони
29
Томас
8
Траоре
4
Павлович
21
Думбия
10
Амаду
10
Фульини
29
Кулибали
28
Лаж
17
Буфал
99
Диони
18
Сентонс
3
Делен
3
Делен
18
Сентонс
26
Гуйе
37
Яд
37
Яд
26
Гуйе
6
Бронн
70
Вагнер
70
Вагнер
6
Бронн
17
Пажо
7
Ангбан
7
Ангбан
17
Пажо
9
Исека
68
Эмброуз
68
Эмброуз
9
Исека
17
Буфал
15
Капелле
15
Капелле
17
Буфал
10
Фульини
14
Бобишон
14
Бобишон
10
Фульини
99
Диони
13
Баокен
13
Баокен
99
Диони
Остались в запасе
Метц
Анжер
88
Юссеф Мазиз
ЛП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
2
Мамаду Фофана
ОП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
Главный тренер
Венсан Оньон
22
Зинедин Халед
ОП
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
16
Людовик Бутель
ВР
6
Томас Мангани
ЦП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
88
Юссеф Мазиз
ЛП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
2
Мамаду Фофана
ОП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
Остались в запасе
22
Зинедин Халед
ОП
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
16
Людовик Бутель
ВР
6
Томас Мангани
ЦП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Метц - Анжер
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
Новости команд
Все
Метц
Анжер
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+