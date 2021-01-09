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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Ницца
Метц - Ницца: обзор матча 09 января 2021
Метц
09.01.2021, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 1
Завершен
Ницца
79'
Д. Бойе
18'
А. Гуири (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Ницца
89'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
Х. Будауи
88'
Замена
Д. Ндой
️️️️
А. Гуири
ГОЛ! 1:1!
Д. Бойе
79'
77'
Желтая карточка
Х. Будауи
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
А. Исека
70'
Замена
П. Яд
️️️️
М. Гуйе
70'
Замена
П. Сарр
️️️️
Ю. Мазиз
69'
67'
Желтая карточка
С. Н'Соки
66'
Замена
К. Дольберг
️️️️
Р. Лопеш
66'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Ю. Аталь
Желтая карточка
Ю. Мазиз
36'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Гуири
Желтая карточка
К. Куяте
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
80
Хабиб Майга
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
18
Эрнест Боахен
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
70
Вагнер
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
22
Алексис Труй
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
3-3-2-1-1
90
Окиджа
4
Куяте
21
Бойе
6
Бронн
3
Делен
80
Майга
18
Сентонс
88
Мазиз
7
Ангбан
26
Гуйе
9
Исека
3-3-2-1-1
44
Бенитес
24
Данильюк
2
Салиба
34
Н'Соки
20
Аталь
19
Тюрам
11
Камара
6
Будауи
11
Рен-Аделед
9
Лопеш
9
Гуири
88
Мазиз
29
Сарр
29
Сарр
88
Мазиз
26
Гуйе
37
Яд
37
Яд
26
Гуйе
9
Исека
68
Эмброуз
68
Эмброуз
9
Исека
20
Аталь
3
Лотомба
3
Лотомба
20
Аталь
6
Будауи
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
6
Будауи
9
Гуири
14
Ндой
14
Ндой
9
Гуири
9
Лопеш
9
Дольберг
9
Дольберг
9
Лопеш
Остались в запасе
Метц
Ницца
18
Эрнест Боахен
ПЗ
12
Варрен Тшимбембе
ПП
2
Мамаду Фофана
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
70
Вагнер
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
Главный тренер
Венсан Оньон
22
Алексис Труй
ЦП
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
14
Хишам Маю
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
18
Эрнест Боахен
ПЗ
12
Варрен Тшимбембе
ПП
2
Мамаду Фофана
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
70
Вагнер
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
Остались в запасе
22
Алексис Труй
ЦП
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
14
Хишам Маю
ЦП
Главный тренер
Венсан Оньон
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Метц - Ницца
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
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