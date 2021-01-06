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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Бордо
Метц - Бордо: обзор матча 06 января 2021
Метц
06.01.2021, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 0
Завершен
Бордо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Бордо
71'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
Х. У-Джо
71'
Замена
С. Калу
️️️️
Р. Уден
71'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Д. Майя
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
А. Исека
61'
Замена
В. Тшимбембе
️️️️
Ю. Мазиз
61'
Замена
Вагнер
️️️️
М. Гуйе
60'
56'
Замена
М. Зеркан
️️️️
Я. Адли
56'
Замена
Л. Косиельни
️️️️
Пабло
Желтая карточка
А. Исека
39'
26'
Желтая карточка
Пабло
20'
Желтая карточка
Я. Адли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
80
Хабиб Майга
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
94
Отавио
ОП
19
Тома Башич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
10
Реми Уден
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
18
Эрнест Боахен
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
70
Вагнер
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
90
Самуэль Калу
ПВ
17
Мехди Зеркан
ПВ
31
Амаду Траоре
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
3-3-2-1-1
90
Окиджа
4
Куяте
21
Бойе
6
Бронн
3
Делен
80
Майга
18
Сентонс
88
Мазиз
7
Ангбан
26
Гуйе
9
Исека
4-1-1-2-2
56
Костиль
20
Сабали
23
Пабло
44
Байссе
23
Бенито
94
Отавио
19
Башич
10
Уден
29
Адли
9
Майя
16
У-Джо
88
Мазиз
12
Тшимбембе
12
Тшимбембе
88
Мазиз
26
Гуйе
70
Вагнер
70
Вагнер
26
Гуйе
9
Исека
68
Эмброуз
68
Эмброуз
9
Исека
10
Уден
90
Калу
90
Калу
10
Уден
29
Адли
17
Зеркан
17
Зеркан
29
Адли
23
Пабло
6
Косиельни
6
Косиельни
23
Пабло
16
У-Джо
12
де Превилль
12
де Превилль
16
У-Джо
9
Майя
7
Бриан
7
Бриан
9
Майя
Остались в запасе
Метц
Бордо
18
Эрнест Боахен
ПЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
2
Мамаду Фофана
ОП
37
Папа Яд
ЛВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
Главный тренер
Венсан Оньон
22
Энок Кватен
ПЗ
31
Амаду Траоре
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
18
Эрнест Боахен
ПЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
2
Мамаду Фофана
ОП
37
Папа Яд
ЛВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
31
Амаду Траоре
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
Главный тренер
Венсан Оньон
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Метц - Бордо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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