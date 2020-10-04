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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Лорьян
Метц - Лорьян: обзор матча 04 октября 2020
Метц
04.10.2020, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 6 тур
3 : 1
Завершен
Лорьян
44'
И. Ньян (П)
59'
И. Ньян
64'
И. Ньян
36'
П. Амель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Лорьян
Замена
Ю. Мазиз
️️️️
В. Пажо
90'
+1
90'
Замена
У. Бозок
️️️️
Й. Висса
87'
Желтая карточка
Й. Висса
Замена
В. Тшимбембе
️️️️
О. Нгетт
84'
81'
Замена
С. Марво
️️️️
Т. Монконду
70'
Замена
С. Диарра
️️️️
Т. Фонтейн
70'
Замена
А. Грбич
️️️️
П. Амель
70'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
Ф. Лемуан
Замена
П. Яд
️️️️
Т. Эмброуз
65'
ГОЛ! 3:1!
И. Ньян
Пас отдал
В. Ангбан
64'
ГОЛ! 2:1!
И. Ньян
Пас отдал
Х. Майга
59'
52'
Желтая карточка
Л. Абержель
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Ньян
44'
Желтая карточка
В. Ангбан
40'
36'
ГОЛ! 0:1!
П. Амель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
6
Тома Монконду
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
37
Папа Яд
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
21
Лоран Янс
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
4-1-2-1-2
90
Окиджа
14
Удоль
21
Бойе
6
Бронн
18
Сентонс
80
Майга
17
Пажо
7
Ангбан
11
Нгетт
7
Ньян
68
Эмброуз
3-4-1-1-1
1
Нарди
15
Лапорт
5
Фонтейн
21
Морель
17
Мендес
19
Абержель
6
Монконду
25
Ле Гофф
18
Лемуан
9
Висса
29
Амель
17
Пажо
88
Мазиз
88
Мазиз
17
Пажо
11
Нгетт
12
Тшимбембе
12
Тшимбембе
11
Нгетт
68
Эмброуз
37
Яд
37
Яд
68
Эмброуз
5
Фонтейн
25
Диарра
25
Диарра
5
Фонтейн
18
Лемуан
28
Ле Фе
28
Ле Фе
18
Лемуан
29
Амель
9
Грбич
9
Грбич
29
Амель
6
Монконду
12
Марво
12
Марво
6
Монконду
9
Висса
17
Бозок
17
Бозок
9
Висса
Остались в запасе
Метц
Лорьян
2
Мамаду Фофана
ОП
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
21
Лоран Янс
ЦП
Главный тренер
Венсан Оньон
15
Франклин Ваджа
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
Остались в запасе
2
Мамаду Фофана
ОП
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
21
Лоран Янс
ЦП
Остались в запасе
15
Франклин Ваджа
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
Главный тренер
Венсан Оньон
Статистика матча Метц - Лорьян
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Сен-Симфорьен
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