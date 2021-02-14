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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Страсбур
Метц - Страсбур: обзор матча 14 февраля 2021
Метц
14.02.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 2
Завершен
Страсбур
17'
Т. Делен
33'
А. Томассон
84'
А. Томассон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Страсбур
84'
ГОЛ! 1:2!
А. Томассон
Пас отдал
Ф. Жилберт
81'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
Д. Ленар
Замена
А. Исека
️️️️
Вагнер
63'
Замена
Ю. Мазиз
️️️️
П. Яд
63'
Желтая карточка
К. Куяте
44'
42'
Желтая карточка
И. Сиссоко
Замена
В. Тшимбембе
️️️️
П. Сарр
37'
33'
ГОЛ! 1:1!
А. Томассон
Пас отдал
Ж. Аолу
Желтая карточка
Т. Делен
26'
ГОЛ! 1:0!
Т. Делен
Пас отдал
П. Яд
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
70
Вагнер
ПВ
Главный тренер
Венсан Оньон
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
2
Мамаду Фофана
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
9
Аарон Исека
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
23
Махаме Сиби
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
3-3-1-3
90
Окиджа
4
Куяте
21
Бойе
6
Бронн
3
Делен
80
Майга
18
Сентонс
29
Сарр
37
Яд
37
Булайя
70
Вагнер
4-2-1-1-2
1
Кавашима
24
Жилберт
23
Митрович
4
Джику
19
Каси
28
Сиссоко
14
Аолу
14
Ленар
28
Томассон
13
Диалло
19
Ажорк
37
Яд
88
Мазиз
88
Мазиз
37
Яд
29
Сарр
12
Тшимбембе
12
Тшимбембе
29
Сарр
70
Вагнер
9
Исека
9
Исека
70
Вагнер
14
Ленар
27
Беллегард
27
Беллегард
14
Ленар
Остались в запасе
Метц
Страсбур
14
Матье Удоль
ЛЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
7
Викторьен Ангбан
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
29
Марвин Сенайя
ПЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
23
Махаме Сиби
ОП
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
9
Идрисс Саади
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
14
Матье Удоль
ЛЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
7
Викторьен Ангбан
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Остались в запасе
29
Марвин Сенайя
ПЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
23
Махаме Сиби
ОП
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
9
Идрисс Саади
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Метц - Страсбур
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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