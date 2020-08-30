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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Монако
Метц - Монако: обзор матча 30 августа 2020
Метц
30.08.2020, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 1
Завершен
Монако
22'
Б. Бадьяшиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Монако
Замена
Ш. Сабали
️️️️
Ф. Булайя
79'
76'
Замена
В. Геббельс
️️️️
Ж. Мартинш
76'
Замена
Г. Марипан
️️️️
О. Чуамени
76'
Замена
С. Йоветич
️️️️
В. Бен-Йеддер
Замена
П. Яд
️️️️
И. Ньян
71'
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
О. Нгетт
70'
Замена
Х. Диалло
️️️️
В. Ангбан
59'
59'
Замена
Ж. Аолу
️️️️
А. Оникуру
49'
Желтая карточка
О. Чуамени
47'
Вторая желтая
Ю. Фофана
42'
Желтая карточка
Ж. Мартинш
24'
Желтая карточка
Ю. Фофана
22'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бадьяшиль
19'
Желтая карточка
Р. Агилар
16'
Замена
С. Диоп
️️️️
А. Головин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
4
Кики Куяте
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
7
Шейх Сабали
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
4-2-2-2
90
Окиджа
14
Удоль
6
Бронн
21
Бойе
18
Сентонс
7
Ангбан
17
Пажо
11
Нгетт
37
Булайя
7
Ньян
13
Диалло
4-1-1-3-1
23
Леком
19
Сидибе
5
Бадьяшиль
21
Дисаси
2
Агилар
14
Чуамени
24
Фофана
10
Мартинш
10
Головин
7
Оникуру
10
Бен-Йеддер
7
Ньян
37
Яд
37
Яд
7
Ньян
37
Булайя
7
Сабали
7
Сабали
37
Булайя
11
Нгетт
68
Эмброуз
68
Эмброуз
11
Нгетт
10
Мартинш
69
Геббельс
69
Геббельс
10
Мартинш
10
Головин
10
Диоп
10
Диоп
10
Головин
14
Чуамени
3
Марипан
3
Марипан
14
Чуамени
7
Оникуру
14
Аолу
14
Аолу
7
Оникуру
10
Бен-Йеддер
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Метц
Монако
12
Варрен Тшимбембе
ПП
4
Кики Куяте
ЦЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
21
Лоран Янс
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
20
Энцо Мийо
ЦП
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
99
Радослав Майецки
ВР
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
12
Варрен Тшимбембе
ПП
4
Кики Куяте
ЦЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
21
Лоран Янс
ЦП
Остались в запасе
20
Энцо Мийо
ЦП
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
99
Радослав Майецки
ВР
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Метц - Монако
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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