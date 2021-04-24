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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - ПСЖ
Метц - ПСЖ: обзор матча 24 апреля 2021
Метц
24.04.2021, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 3
Завершен
ПСЖ
46'
Ф. Сентонс
4'
К. Мбаппе
59'
К. Мбаппе
89'
М. Икарди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - ПСЖ
89'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Икарди
Замена
Вагнер
️️️️
Х. Майга
87'
Замена
М. Удоль
️️️️
Т. Делен
87'
Замена
П. Яд
️️️️
Ф. Булайя
87'
87'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
К. Мбаппе
81'
Замена
М. Икарди
️️️️
Неймар
79'
Желтая карточка
А. Эррера
Замена
И. Ньян
️️️️
А. Исека
68'
Замена
К. Н'Дорам
️️️️
В. Ангбан
68'
64'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
П. Сарабия
64'
Замена
М. Баккер
️️️️
Л. Курзава
60'
Желтая карточка
Л. Курзава
59'
ГОЛ! 1:2!
К. Мбаппе
58'
Желтая карточка
К. Мбаппе
ГОЛ! 1:1!
Ф. Сентонс
Пас отдал
Ф. Булайя
46'
37'
Желтая карточка
М. Верратти
Желтая карточка
В. Ангбан
15'
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Эррера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
80
Хабиб Майга
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
37
Папа Яд
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
2
Мамаду Фофана
ОП
70
Вагнер
ПВ
26
Мамаду Гуйе
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
3-3-2-1-1
90
Окиджа
21
Бойе
6
Бронн
4
Куяте
3
Делен
80
Майга
18
Сентонс
7
Ангбан
29
Сарр
37
Булайя
9
Исека
4-1-2-2-1
1
Навас
24
Флоренци
6
Керер
3
Кимпембе
3
Курзава
5
Паредес
21
Эррера
6
Верратти
7
Сарабия
10
Неймар
10
Мбаппе
37
Булайя
37
Яд
37
Яд
37
Булайя
3
Делен
14
Удоль
14
Удоль
3
Делен
7
Ангбан
96
Н'Дорам
96
Н'Дорам
7
Ангбан
80
Майга
70
Вагнер
70
Вагнер
80
Майга
9
Исека
7
Ньян
7
Ньян
9
Исека
10
Мбаппе
7
Дракслер
7
Дракслер
10
Мбаппе
3
Курзава
5
Баккер
5
Баккер
3
Курзава
7
Сарабия
11
Ди Мария
11
Ди Мария
7
Сарабия
10
Неймар
9
Икарди
9
Икарди
10
Неймар
Остались в запасе
Метц
ПСЖ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
88
Юссеф Мазиз
ЛП
2
Мамаду Фофана
ОП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
Главный тренер
Венсан Оньон
15
Серхио Рико
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
88
Юссеф Мазиз
ЛП
2
Мамаду Фофана
ОП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Метц - ПСЖ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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