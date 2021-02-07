Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Метц
Сент-Этьен - Метц: обзор матча 07 февраля 2021
Сент-Этьен
07.02.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 0
Завершен
Метц
14'
Д. Бойе (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Метц
Замена
Э. Муэффек
️️️️
А. Модест
77'
Замена
М. Трауко
️️️️
И. Нею
77'
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
73'
73'
Желтая карточка
Ф. Сентонс
Замена
З. Юссуф
️️️️
К. Монне-Паке
64'
59'
Замена
П. Яд
️️️️
Вагнер
58'
Замена
М. Гуйе
️️️️
Т. Эмброуз
Замена
А. Норден
️️️️
Р. Амума
52'
Желтая карточка
Р. Амума
37'
25'
Желтая карточка
Х. Майга
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Бойе
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
80
Хабиб Майга
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
70
Вагнер
ПВ
37
Фарид Булайя
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
7
Шарель Аби
ЦФ
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
37
Папа Яд
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
9
Аарон Исека
ЦФ
3-2-1-1-3
40
Мулен
15
Колоджейчак
2
Мукуди
4
Сиссе
29
Гурна
91
Нею
45
Камара
99
Буанга
27
Модест
22
Монне-Паке
17
Амума
3-3-1-2-1
90
Окиджа
4
Куяте
21
Бойе
6
Бронн
18
Сентонс
80
Майга
14
Удоль
29
Сарр
37
Булайя
70
Вагнер
68
Эмброуз
17
Амума
70
Норден
70
Норден
17
Амума
27
Модест
17
Муэффек
17
Муэффек
27
Модест
91
Нею
47
Трауко
47
Трауко
91
Нею
22
Монне-Паке
28
Юссуф
28
Юссуф
22
Монне-Паке
70
Вагнер
37
Яд
37
Яд
70
Вагнер
68
Эмброуз
26
Гуйе
26
Гуйе
68
Эмброуз
Остались в запасе
Сент-Этьен
Метц
4
Сайду Соу
ЦЗ
42
Этьен Грин
ВР
10
Рияд Будебуз
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
7
Шарель Аби
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
3
Тома Делен
ЛЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
12
Бубакар Траоре
ЦП
2
Мамаду Фофана
ОП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Остались в запасе
4
Сайду Соу
ЦЗ
42
Этьен Грин
ВР
10
Рияд Будебуз
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
7
Шарель Аби
ЦФ
Остались в запасе
3
Тома Делен
ЛЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
12
Бубакар Траоре
ЦП
2
Мамаду Фофана
ОП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Венсан Оньон
Статистика матча Сент-Этьен - Метц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Новости команд
Все
Сент-Этьен
Метц
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+