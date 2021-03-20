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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Ренн
Метц - Ренн: обзор матча 20 марта 2021
Метц
20.03.2021, суббота, 15:00
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 3
Завершен
Ренн
90'
П. Яд
18'
Ж. Доку
38'
М. Терье (П)
89'
С. Гирасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Ренн
ГОЛ! 1:3!
П. Яд
Пас отдал
М. Удоль
90'
89'
ГОЛ! 0:3!
С. Гирасси
84'
Желтая карточка
А. Гомис
80'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Б. Бурижо
74'
Замена
Дальберт
️️️️
Ф. Тайт
74'
Замена
С. Гирасси
️️️️
М. Терье
Замена
П. Сарр
️️️️
Т. Делен
73'
Замена
М. Удоль
️️️️
Д. Бойе
73'
Замена
П. Яд
️️️️
М. Гуйе
73'
Замена
А. Исека
️️️️
Вагнер
68'
51'
Красная карточка
Ж. Доку
38'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Терье
18'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Доку
Пас отдал
М. Терье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
80
Хабиб Майга
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
70
Вагнер
ПВ
37
Фарид Булайя
ПВ
26
Мамаду Гуйе
ПВ
Главный тренер
Венсан Оньон
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Метц
40
Усман Ба
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
37
Папа Яд
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
29
Дальберт
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
3-3-1-3
16
Каяр
6
Бронн
4
Куяте
21
Бойе
3
Делен
80
Майга
18
Сентонс
17
Пажо
70
Вагнер
37
Булайя
26
Гуйе
4-3-2-1
1
Гомис
14
Траоре
3
Да Силва
21
Агер
3
Трюффер
6
Камавинга
15
Н'Зонзи
27
Бурижо
11
Терье
29
Тайт
11
Доку
26
Гуйе
37
Яд
37
Яд
26
Гуйе
21
Бойе
14
Удоль
14
Удоль
21
Бойе
3
Делен
29
Сарр
29
Сарр
3
Делен
70
Вагнер
9
Исека
9
Исека
70
Вагнер
29
Тайт
29
Дальберт
29
Дальберт
29
Тайт
27
Бурижо
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
27
Бурижо
11
Терье
9
Гирасси
9
Гирасси
11
Терье
Остались в запасе
Метц
Ренн
40
Усман Ба
ВР
88
Юссеф Мазиз
ЛП
2
Мамаду Фофана
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
40
Усман Ба
ВР
88
Юссеф Мазиз
ЛП
2
Мамаду Фофана
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Метц - Ренн
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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