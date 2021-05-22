Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Эдуардо Энрике
Статистика
Эдуардо Энрике - статистика
Завершил карьеру
17 мая 1995 (31)
#23 | Полузащитник
186 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2024
Италия. Серия А 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Португалия. Примейра 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кротоне
18
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кротоне
0 : 2
01.05.2021
Интер
46' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
3 : 4
24.04.2021
Кротоне
67' - 90'
90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кротоне
0 : 1
21.04.2021
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Кротоне
1 : 2
17.04.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
3 : 2
10.04.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
4 : 3
03.04.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кротоне
2 : 3
20.03.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
3 : 2
12.03.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
4 : 2
07.03.2021
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
5 : 1
03.03.2021
Кротоне
1' - 79'
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
0 : 2
28.02.2021
Кальяри
39' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
3 : 0
22.02.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
1 : 2
14.02.2021
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
4 : 0
07.02.2021
Кротоне
72' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кротоне
0 : 3
31.01.2021
Дженоа
69' - 90'
85'
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
2 : 1
23.01.2021
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кротоне
4 : 1
17.01.2021
Беневенто
70' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
2 : 1
10.01.2021
Кротоне
1' - 46'
Италия. Серия А, 16 тур
Кротоне
1 : 3
06.01.2021
Рома
1' - 58'
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
6 : 2
03.01.2021
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3 : 1
19.12.2020
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
0 : 0
15.12.2020
Кротоне
55' - 90'
77'
Италия. Серия А, 11 тур
Кротоне
4 : 1
12.12.2020
Специя
1' - 83'
56'
34'
Италия. Серия А, 10 тур
Кротоне
0 : 4
06.12.2020
Наполи
86' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1 : 0
29.11.2020
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кротоне
0 : 2
21.11.2020
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
0 : 0
08.11.2020
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Кротоне
1 : 2
31.10.2020
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Кальяри
4 : 2
25.10.2020
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Кротоне
1 : 1
17.10.2020
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кротоне
0 : 2
27.09.2020
Милан
46' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
4 : 1
20.09.2020
Кротоне
58' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
Видео
Вагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
Видео
Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+