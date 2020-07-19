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Хиско Кампос
Статистика
Хиско Кампос - статистика
Завершил карьеру
10 марта 1982 (44)
#5 | Защитник
180 см
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Примера 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальорка
7
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
2 : 2
19.07.2020
Мальорка
1' - 90'
65'
Испания. Примера, 37 тур
Мальорка
1 : 2
16.07.2020
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Севилья
2 : 0
12.07.2020
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Мальорка
2 : 0
09.07.2020
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Атлетико
3 : 0
03.07.2020
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Мальорка
5 : 1
30.06.2020
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
3 : 1
27.06.2020
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Реал
2 : 0
24.06.2020
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Мальорка
1 : 1
19.06.2020
Леганес
52' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Вильярреал
1 : 0
16.06.2020
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Мальорка
0 : 4
13.06.2020
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
1 : 0
09.02.2020
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Мальорка
0 : 1
01.02.2020
Вальядолид
49' - 120'
Испания. Примера, 21 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
26.01.2020
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Мальорка
4 : 1
19.01.2020
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Гранада
1 : 0
05.01.2020
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
0 : 2
21.12.2019
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Сельта
2 : 2
15.12.2019
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
5 : 2
07.12.2019
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Мальорка
1 : 2
30.11.2019
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
2 : 1
22.11.2019
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Мальорка
3 : 1
10.11.2019
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Вальядолид
3 : 0
03.11.2019
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Мальорка
2 : 2
31.10.2019
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леганес
1 : 0
26.10.2019
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Мальорка
1 : 0
19.10.2019
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Мальорка
2 : 0
06.10.2019
Эспаньол
69' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Алавес
2 : 0
29.09.2019
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Мальорка
0 : 2
25.09.2019
Атлетико
1' - 90'
77'
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
4 : 2
22.09.2019
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Мальорка
0 : 0
13.09.2019
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
2 : 0
01.09.2019
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Мальорка
0 : 1
25.08.2019
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Мальорка
2 : 1
17.08.2019
Эйбар
86' - 90'
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