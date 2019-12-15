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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Мальорка
Сельта - Мальорка: обзор матча 15 декабря 2019
Сельта
15.12.2019, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 17 тур
2 : 2
Завершен
Мальорка
20'
Рафинья
49'
Я. Аспас (П)
33'
С. Севилья (П)
83'
А. Будимир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Мальорка
83'
ГОЛ! 2:2!
А. Будимир
79'
Желтая карточка
М. Рейна
78'
Вторая желтая
А. Раильо
Желтая карточка
С. Мина
74'
65'
Желтая карточка
А. Раильо
Желтая карточка
Н. Араужо
57'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Я. Аспас
49'
45'
+4
Желтая карточка
А. Будимир
Желтая карточка
Д. Айду
33'
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Севилья
ГОЛ! 1:0!
Рафинья
Пас отдал
Л. Оласа
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Сельта
4
Давид Костас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Мальорка
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
10
Хосеп Сене
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
4-4-1-1
36
Бланко
15
Оласа
4
Айду
14
Араужо
20
Васкес
12
Рафинья
68
Лоботка
5
Йокушлу
77
Систо
10
Мендес
10
Аспас
4-3-2-1
1
Рейна
15
Лумор
21
Раильо
24
Вальент
15
Гамес
14
Баба
14
Фебас
8
Севилья
14
Кубо
14
Родригес
17
Будимир
Остались в запасе
Сельта
Мальорка
4
Давид Костас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
4
Давид Костас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Остались в запасе
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Сельта - Мальорка
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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