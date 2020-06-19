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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Леганес
Мальорка - Леганес: обзор матча 19 июня 2020
Мальорка
19.06.2020, пятница, 20:30
Испания. Примера, 30 тур
1 : 1
Завершен
Леганес
9'
С. Севилья
87'
О. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Леганес
90'
+3
Желтая карточка
Р. Росалес
87'
ГОЛ! 1:1!
О. Родригес
Замена
Ж. Састре
️️️️
С. Севилья
82'
Замена
Х. Сене
️️️️
Т. Кубо
82'
81'
Замена
Х. Авилес
️️️️
Ч. Авазим
81'
Замена
Р. Росалес
️️️️
Р. Ассале
Желтая карточка
Л. Жуниор
79'
76'
Желтая карточка
О. Родригес
Замена
Абдон
️️️️
К. Эрнандес
68'
Замена
Л. Жуниор
️️️️
А. Будимир
68'
67'
Желтая карточка
Р. Меса
62'
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
И. Амаду
Желтая карточка
А. Будимир
59'
56'
Замена
Б. Хиль
️️️️
Р. Перес
56'
Замена
Р. Меса
️️️️
А. Руйбаль
Замена
Х. Кампос
️️️️
Д. Родригес
52'
Желтая карточка
Д. Родригес
49'
48'
Желтая карточка
К. Родригес
35'
Желтая карточка
И. Амаду
ГОЛ! 1:0!
С. Севилья
9'
2'
Желтая карточка
Г. Каррийо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
14
Иддрису Баба
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
9
Кучо Эрнандес
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
21
Рубен Перес
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
15
Чибози Авазим
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
27
Рожер Ассале
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Мальорка
1
Хесус Руис
ВР
1
Микель Парера
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
35
Пабло Ломбо
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
14
Хави Эрасо
ЦП
36
Ресио
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Рейна
14
Баба
24
Вальент
15
Гамес
15
Седлар
24
Посо
9
Эрнандес
8
Севилья
14
Родригес
14
Кубо
17
Будимир
4-1-1-2-2
25
Куэльяр
21
Перес
4
Омеруо
5
Бустинса
13
Родригес
10
Амаду
15
Авазим
24
Руйбаль
14
Родригес
9
Каррийо
27
Ассале
8
Севилья
25
Састре
25
Састре
8
Севилья
17
Будимир
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
17
Будимир
14
Родригес
5
Кампос
5
Кампос
14
Родригес
14
Кубо
10
Сене
10
Сене
14
Кубо
9
Эрнандес
9
Абдон
9
Абдон
9
Эрнандес
21
Перес
17
Хиль
17
Хиль
21
Перес
27
Ассале
16
Росалес
16
Росалес
27
Ассале
24
Руйбаль
16
Меса
16
Меса
24
Руйбаль
10
Амаду
10
Герреро
10
Герреро
10
Амаду
15
Авазим
19
Авилес
19
Авилес
15
Авазим
Остались в запасе
Мальорка
Леганес
15
Лука Ромеро
АП
1
Хесус Руис
ВР
1
Микель Парера
ВР
14
Алейш Фебас
ЦП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
12
Хуан Сориано
ВР
35
Пабло Ломбо
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
36
Ресио
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
15
Лука Ромеро
АП
1
Хесус Руис
ВР
1
Микель Парера
ВР
14
Алейш Фебас
ЦП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
35
Пабло Ломбо
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
36
Ресио
ЦП
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Мальорка - Леганес
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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